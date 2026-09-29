교황, AI 인류위협론 "가짜뉴스 아냐"…트럼프 주장 정면 반박

▲ 교황 레오 14세

레오 14세 교황이 인공지능(AI)의 안전을 둘러싼 우려가 가짜 뉴스가 아니며 진지하게 대응 방안을 논의해야 한다고 강조했습니다.AP통신에 따르면 28일(현지시간) 교황은 프랑스 순방을 마치고 돌아오는 전용기에서 열린 기자회견에서 AI가 인류에 미칠 파멸적인 위협을 막기 위해 특히 미국과 중국이 무엇을 해야 하는지 질문을 받았습니다.레오 14세 교황은 "우리가 마주 앉아 진지하게 얘기해야 할 문제"라며 "아무 일도 일어나지 않을 것처럼 뒤로 물러서서 모른척할 수는 없다"고 답했습니다.교황은 AI 문제와 관련해 "누군가 내게 지금 '패닉 상태'냐고 묻는다면 아니라고 답할 것이고 밤에 잠도 잘 자고 있다"며 "내가 진짜 애기하고 싶은 생각은 많은 AI 전문가와 지식인이 제기하는 우려는 진지하게 여겨야 한다는 것"이라고 말했습니다.그는 "나는 이번 사안이 일부 사람들이 주장하는 것처럼 재정적이든 혹은 다른 형태든 어떠한 이익을 얻기 위한 가짜 뉴스라고 생각하지는 않는다"고 강조했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 AI가 인류의 종말로 이어질 수 있다는 우려를 '사기'라고 일축하며 AI 속도 조절론에 반감을 거듭 드러내고 있습니다.트럼프 대통령은 최근 트루스소셜 게시글에서 "AI와 데이터 센터를 겨냥한 역겨운 음모가 있으며, 이를 기뻐할 유일한 나라는 중국"이라며 미국의 AI 개발 속도를 멈추지 않고 중국과의 경쟁에서 승리하겠다는 의지를 재확인했습니다.앞서 교황은 트럼프 행정부의 이민자 단속을 비판해왔으며, 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁을 반대하면서 트럼프 대통령과 설전을 벌이며 대립각을 세운 바 있습니다.교황은 "정치 지도자, AI 리더, 사회단체, 협회가 모여 이미 일어나는 일과 앞으로 일어날 수 있는 일을 계속 점검하도록 해야 한다"며 "단순히 그런 일은 일어나지 않을 것이라며 눈을 감아버리는 것은 책임감 있는 태도가 아니다"라고 짚었습니다.그는 지난 5월 AI가 인간을 지배할 수 없도록 '무장해제'가 필요하다는 내용을 담은 회칙을 발표한 이후 AI에 관한 폭넓은 대화에 참여하기를 원하는 사람들로부터 의견을 받아왔다고 밝혔습니다.교황은 해결책을 찾을 수 있을 것이라는 데 "비교적 낙관적"이라고 기대를 내비쳤습니다.그는 "권력이나 누가 고지를 선점하느냐는 차원을 떠나 이 문제에 진정으로 관심을 갖고 살펴보려는 사람들이 충분히 있다고 생각한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)