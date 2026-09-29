"정쟁 안 돼" vs "대북 굴종"…오늘 현안 질의

<앵커>



어젯밤(28일) 군 발표 직후 민주당과 국민의힘은 북한이 매설한 지뢰로 결론 난다면 단호하게 대처해야 한다고 한 목소리를 냈습니다. 여야는 오늘 국회에서 국방부를 상대로 지뢰 폭발 사고에 대해 질의합니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



국민의힘 의원들을 뺀 국회 국방위원회 소속 의원들은 지뢰 폭발 사고가 발생한 육군 25사단을 찾았습니다.



[김병주/민주당 의원 : 핵심 증거들 파편, 그다음에 장구류, (국과수에) 의뢰를 했다는 거 아니에요?]



[군 관계자 : 의복이라든지 장구류 거기다 채증했던 10점을 1차로 (국과수에) 맡겼고 22일 날.]



민주당은 이번 사고를 정쟁의 대상으로 삼아서는 안 된다는 입장입니다.



[김민석/민주당 대표 : 폭발 사고 조사는 정쟁이나 정략의 개입 없이 투명하고 철저하게 진행돼야 합니다.]



국민의힘 의원들은 '25사단 방문'은 부대에 방해가 될 뿐이라며 불참했고,



[임종득/국민의힘 의원 : 현장에 필요한 것은 사고 수습과 경계 태세 유지, 장병들의 안정이지.]



여권이 북한의 눈치를 보고 있다며 '대북 굴종'이라고 쏘아붙였습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 대통령이 사고 은폐를 지시했다면, 탄핵을 넘어 당장 수사를 받아야 할 이적 행위, 외환죄입니다.]



국회를 찾은 강신철 국방장관은 북한을 신경 써서 현장 조사를 지연시켰다는 의혹 등을 부인하며 북한군의 소행으로 드러나면 단호히 대처하겠다고 말했습니다.



[강신철/국방장관 : 상응하는 그런 대응과 조치가 필요하고, 그렇게 해나가겠습니다.]



이런 가운데 여야는 오늘 오후 국방위 전체 회의를 열어 지뢰 폭발 사고에 대한 현안 질의를 실시하기로 합의했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 남일)