60만 명 홀린 '부캉이'…오늘 바다로 복귀 시도

<앵커>



부산 북항친수공원에 나타난 상어 '부캉이'를 바다로 돌려보내는 작업이 오늘(29일) 시작됩니다. 부캉이를 보기 위해 공원을 찾은 방문객은 60만 명을 넘어섰습니다.



김수윤 기자입니다.



<기자>



유유히 헤엄치는 상어, 부캉이를 따라 시민들이 탄성을 지르며 쫓아갑니다.



추석 연휴가 끝난 평일인데도 부캉이가 곧 떠날 거라는 소식에 많은 인파가 몰렸습니다.



부산시설공단에 따르면 지난 추석 연휴 나흘간 부캉이를 보기 위해 이곳 친수공원을 찾은 방문객 수는 48만 3천 명으로 집계됐습니다.



부캉이가 나타난 지난 18일부터 누적 방문객 수는 60만 명을 넘어섰습니다.



부산시 등 관계기관들은 대책회의를 열어 부캉이를 바다로 돌려보내기로 결정했습니다.



[김창덕/부산시 푸른도시국장 : 무엇보다 시민들의 안전이 지금 염려되는 상황이고, 또 야생 동물 보호 차원에서도 이제 부캉이를 외해로 자연스럽게 유도해야 하는 시점에 놓인 것 같습니다.]



오늘 오전 10시부터 선박과 워터 펌프를 동원해 수로 안쪽에서 외해 방향으로 부캉이의 이동을 유도합니다.



[김현우/국립수산과학원 연구관 : 상어 개체에 직접 쏘는 건 아니고, 상어 후미 쪽을 물 펌프를 이용해서 분사되면서 생기는 물거품과 소음으로 상어가 수로 입구 쪽으로 나가도록….]



만일 이 방식이 효과를 거두지 못할 경우, 별도 제작한 그물망을 활용해 복귀를 유도한다는 계획입니다.



시민들은 아쉽기는 해도 부캉이가 건강히 돌아가길 바라고 있습니다.



[김도윤·김용남·김리완/강원 춘천시 : 부캉이가 유명하기도 하고 희귀한데, 좋은 추억도 됐는데 떠나가니 아쉬운 것 같아요.]



부산시는 부캉이의 외해 유도 작업에도 사람들이 많이 몰릴 것으로 보고 현장 안전 관리도 철저히 할 방침입니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 이종정)