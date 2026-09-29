뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'최소 실점' 완승…사상 첫 2연패 앞으로 '1승'

하성룡 기자
작성 2026.09.29 06:24 조회수
PIP 닫기
<앵커>

배드민턴 세계 최강 안세영 선수가 여자 단식 사상 첫 2연패까지 단 1승 만을 남겨두고 있습니다. 중국 천위페이와의 맞대결에서 가장 적은 실점으로 완승을 거두고 결승에 올랐습니다.

현지에서 하성룡 기자입니다.

<기자>

3년 전 항저우 대회 결승에서 무릎 부상에 시달리면서도 천위페이를 꺾고 투혼의 금메달을 따낸 안세영은 이번에는 준결승에서 천위페이를 만났습니다.

3년 사이 압도적인 세계 최강이 된 안세영에게 천위페이는 상대가 되지 않았습니다.

경기 초반부터 허를 찌르는 절묘한 드롭샷에 상대를 코트 이곳저곳으로 몰아 진을 빼며 한 점도 주지 않고 9연속 득점으로 기세를 올렸습니다.

[배성재/캐스터 : 표정이 좋지 않은 중국 벤치! 1게임부터 난공불락의 안세영!]

단 5점만 내주고 첫 게임을 따낸 안세영은 준결승이라고 믿기지 않는 일방적인 공세를 퍼부어 두 번째 게임도 21대 12로 마무리하고 2대 0으로 승리해 사상 첫 대회 2연패까지 1승만 남겼습니다.

두 게임 합쳐 내준 17점은 천위페이와 역대 32번의 맞대결에서 내준 최소 실점이었습니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : 어떤 샷을 하더라도 좀 자신 있게 했더니 좀 잘 들어갔고, 또 좀 멋있는 플레이도 많이 나왔던 것 같고, 마지막 경기(결승전) 미치고 오겠습니다.]

새 역사까지 이제 단 한 걸음 남았습니다.

안세영은 오늘(29일) 세계랭킹 3위 일본의 야마구치와 대망의 결승전을 치릅니다.

항저우 대회 여자복식 은메달리스트 백하나-이소희 조도 일본 조를 꺾고 결승에 올라 오늘 세계 1위 중국 조를 상대로 첫 금메달을 노립니다.

[이소희/배드민턴 국가대표 : 한 게임 남았으니까 힘들고 뭣이고 다 필요 없고 그냥 한 게임에 다 쏟아낼 수 있도록 하겠습니다.]

'4강 돌풍'을 일으킨 세계 46위 유태빈은 싱가포르 선수에 져 16년 만의 한국 선수 남자 단식 동메달 획득에 만족해야 했습니다.

(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 이재성, 디자인 : 김예지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지