1. "북한 지뢰 가능성 매우 커…모든 책임 북한에"



군이 서부 전선 비무장 지대에서 폭발한 지뢰는 북한 지뢰일 가능성이 매우 높다고 공식 발표했습니다. 여야는 오늘(29일) 국회에서 국방부를 상대로 지뢰 폭발 사고 현안 질의를 진행합니다.



2. 북한, 유엔 연설…"핵보유국 지위 되돌릴 수 없어"



북한 김선경 외무성 부상이 유엔 총회 연설에서 북한은 핵보유국이며 그 지위는 되돌릴 수 없다고 말했습니다. 비핵화 협상을 거부하고 핵보유국 지위를 기정사실화 하려는 의도로 해석됩니다.



3. 남자 계주 2회 연속 동메달…안세영 '1승' 남았다



아시안게임 육상 남자 400m 계주에서 한국 신기록과 함께 2회 연속 동메달이 나왔습니다. 배드민턴에서는 세계 최강 안세영 선수가 오늘 아시안게임 여자 단식 사상 첫 2연패에 도전합니다.



4. 민주당 주도 조희대 대법원장 국감 증인 채택



어제 국회에서 민주당 주도로 조희대 대법원장이 국정감사 증인으로 채택됐습니다. 대법원 국감은 일주일 뒤인 다음 달 6일 열립니다.