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MTV VMA 휩쓴 케이팝…BTS '올해의 노래'·리사 '베스트 팝' 수상

고희경 기자
작성 2026.09.29 08:08 수정 2026.09.29 08:11 조회수
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방탄소년단이 어제(28일) 열린 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 대상 격인 '올해의 노래'를 포함해 3관왕에 올랐습니다.

블랙핑크 리사는 솔로곡 '드림'으로 '베스트 팝'을 수상했습니다.

방탄소년단은 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 정규 5집 아리랑의 타이틀곡 '스윔'으로 '올해의 노래'를 수상했고 '베스트 K팝'과 '베스트 그룹'까지 차지했습니다.

방탄소년단이 대상 격인 '올해의 노래'를 받은 것은 이번이 처음인데요.

'베스트 K팝'은 4번째, '베스트 그룹'은 5번째 수상입니다.

스케줄상 시상식에 참석하지 못한 멤버들은 소속사를 통해 "자신들의 음악을 사랑해 준 이들 덕에 상을 받게 됐다"며 "'아리랑'은 새로운 시작과 같은 앨범이라 이번 수상이 더 뜻깊다"고 말했습니다.

블랙핑크 리사는 지난해 발매한 솔로 앨범의 수록곡 '드림'으로 '베스트 팝'을 수상했습니다.

K팝을 넘어 아시아 솔로 가수가 이 상을 받은 것은 리사가 처음인데요.

리사는 늦은 밤마다 품었던 꿈들이 자신을 이 자리까지 데려왔다며 팬들에게 감사 인사를 전했습니다.

(화면출처 : MTV)
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