뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이제는 치킨 대신 '회크닉'…한강 바라보며 '찰칵'

이강 기자
작성 2026.09.29 07:27 조회수
PIP 닫기
저는 연휴 기간에 해외에는 못 가고요.

한강 나들이 다녀왔거든요.

선선해진 날씨에 사람이 정말 많았고 저마다 치킨, 라면 맛있는 음식과 함께 나들이를 즐기고 있습니다.

그런데 요즘에는 치킨, 라면뿐 아니라 한강피크닉에서 회를 즐기는 이른바 회크닉이 인기라고 하네요.

요즘 SNS 들어가 보면 한강을 바라보면서 이렇게 회, 해산물을 즐기는 사진 또 영상도 많이 올라옵니다.

특히 노량진 수산시장에서 회를 포장하고 여의도 한강공원으로 이동하는 회크닉 코스가 인기입니다.

이동 경로부터 돗자리 대여 방법까지 소개하는 회크닉 코스 정보도 활발하게 공유되는 것을 볼 수 있죠.

아무래도 도심에서 비교적 간단하지만 색다른 분위기를 낼 수 있다는 점이 인기의 요인이라는 분석입니다.

다만 회 포장 음식 특성상 먹고 남은 음식물 또 각종 포장 쓰레기 많이 나올 수 있으니까 잘 챙겨서 피크닉 다녀오셨으면 좋겠습니다.

(화면출처 : 인스타그램 캡처)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지