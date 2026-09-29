"부산 가려고 했는데" 숙박비에 '깜짝'…무슨 일?

추석 연휴 끝나자마자 부산에서 방값 전쟁이 일고 있다고 합니다.



부산에서 큼직한 행사들이 많이 열리기 때문인데요.



더 자세한 내용은 기사 함께 보시죠.



먼저 다음 달 6일 부산국제영화제 개막이 있습니다.



그리고 7일에는 부산 불꽃축제까지 있어요.



이렇게 큰 행사들이 잇따르면서 행사장 주변의 숙박료가 오르고 있다는 기사입니다.



먼저 부산 호텔 평균 가격을 살펴보죠.



이번 달에는 1박에 10만 9,000원입니다.



그런데 10월에는 15만 7,000원, 약 44% 높아지는 거죠.



특히 해운대 주변의 호텔은 부산국제영화제개막 첫 주말인 다음 달 10일 가격이 크게 오릅니다.



또 불꽃축제를 앞둔 광안리 숙박료 상승 폭도 참 큽니다.



광안리 해변 앞의 한 호텔 10월 마지막 주말에는 숙박료가 1박에 28만 원입니다.



그런데 불꽃축제가 열리는 11월 7일에는 조식과 와인을 포함한 패키지가 80만 원입니다.



3배에 가깝죠.



고층 객실은 110만 원까지 뛰었다고도 하네요.



부산시는 행사를 앞두고 숙박업소에 바가지요금 자제를 요청하는 안내 공문을 보내고 집중 점검에 나설 계획입니다.



다만 숙박료가 몇 배 오르더라도 이것을 제재할 근거가 마땅치 않다는 지적도 함께 나옵니다.



(기사출처 : 중앙일보)