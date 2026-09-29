[날씨] 동해안 오늘 가을비…내일 중부·전북으로 확대

다시 돌아온 일상, 무난한 가을 날씨를 보였는데요.



남은 9월은 비 소식이 나와 있습니다.



오늘(29일)은 동해안에, 내일은 중부와 전북 지역에 가을비가 내리겠습니다.



오늘 새벽에 강원 영동 지역을 시작으로 오전에는 경북 동해안과 부산, 울산까지 확대되겠습니다.



양은 5~20mm 정도로 많지 않겠고요.



수요일인 내일은 중부와 전북 지역에 5~20mm의 가을비 소식이 있습니다.



한편 어제 설악산에서는 올 첫 단풍 소식이 전해졌습니다.



작년보다는 나흘이 빨랐는데요.



앞으로 2주 정도 후면 단풍이 절정에 달하겠습니다.



기온 살펴보겠습니다.



오늘 아침 기온 서울이 15도로 어제보다는 4도가량이 낮아져 예년 이맘때의 서늘함이 느껴지겠습니다.



낮에는 기온이 크게 오르면서 서울이 26도, 광주가 28도로 일교차도 무척 크게 벌어지겠습니다.



10월의 첫날인 목요일에는 찬 공기가 내려오면서 날이 부쩍 쌀쌀해지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)