[날씨/XR] 전국 대체로 맑음…동해안 흐리고 비

연휴가 끝나고 다시 일상으로 돌아온 오늘(28일) 전국 하늘에 구름이 많은 무난한 가을 날씨를 보였습니다.



내일 우리나라는 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 전국이 대체로 맑겠지만, 동해안 지역은 흐리고 동풍에 의해서 비가 내리겠습니다.



새벽에 강원 영동을 시작으로 오전에 경북 동해안과 부산, 울산으로 확대되겠고요.



비의 양은 5~20mm 정도로 많지는 않겠습니다.



비는 오후에는 대부분 그치겠습니다.



모레는 중부와 전북 지역에 5~20mm의 가을비 소식이 있습니다.



한편, 오늘 설악산에서 올 첫 단풍 소식이 전해졌습니다.



첫 단풍은 산 전체가 정상에서부터 20% 정도가 물들었을 때를 말하는데요.



올해는 작년보다는 나흘이 빨랐습니다.



앞으로 2주 정도 뒤면 단풍이 절정에 달하겠습니다.



내일은 전국 하늘 동해안을 제외하고는 대체로 맑겠습니다.



일교차도 크게 벌어지겠는데요.



아침 기온 보시면 서울이 15도로 오늘보다 4도가량이 낮아 예년 이맘때 서늘함이 느껴지겠습니다.



낮 기온은 서울이 26도, 광주가 28도까지 오르겠습니다.



모레 비가 그치고 나면 10월의 첫날인 목요일에는 기온이 급격하게 떨어져 쌀쌀해지겠습니다.



기온 변화에 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)