남자 하키, 일본 꺾고 4강 진출…말레이시아와 결승 다툼 유력

▲ 2026 아시안게임에 출전한 한국 남자하키대표팀

한국 남자 하키대표팀이 일본을 물리치고 2026 아이치·나고야 아시안게임 4강에 진출했습니다.민태석 감독이 지휘하는 대표팀은 28일 일본 기후현 가카미가하라 그린 스타디움에서 열린 A조 조별리그 최종전에서 일본을 3-2로 눌렀습니다.승점 12(4승 1패)를 기록한 우리나라는 준결승에 진출하는 조 2위를 확보했습니다.우리와 오는 10월 1일 오후 7시 같은 장소에서 결승 진출을 다툴 나라는 승점 15(5승 무패)를 기록한 B조 1위 말레이시아가 유력합니다.우리나라는 전날까지 나란히 승점 9(3승 1패)로 일본과 어깨를 나란히 했지만, 골 득실에서 일본에 크게 밀려 4강에 오르려면 무조건 일본을 이겨야 했습니다.1쿼터에서 먼저 실점한 한국은 2쿼터 종료 직전 양지훈(김해시청)의 페널티 코너 골로 1-1 균형을 맞춘 채 전반을 마쳤습니다.이어 3쿼터에서 양지훈이 축구의 페널티킥과 비슷한 페널티 슛 득점으로 경기를 뒤집었습니다.4쿼터에서도 임진강(인천시체육회)이 3-1로 달아나는 페널티 스트로크 득점을 보탰습니다.승기를 잡은 우리나라는 일본의 추격을 1골로 막고 4강행 티켓을 거머쥐었습니다.(사진=2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회 제공, 연합뉴스)