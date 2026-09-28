이강인, 우루과이전서 모레노호 첫 출전…다시 '손흥민·오현규' 투톱

▲ 우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국대표팀 기자회견에서 이강인이 취재진 질문에 답하고 있다.

이강인(아틀레티코 마드리드)이 우루과이전을 통해 모레노호 첫 경기를 치릅니다.로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 한국 축구 대표팀은 28일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 남미의 강호 우루과이를 상대로 평가전을 갖습니다.킥오프를 한 시간여 남기고 발표된 선발 명단에 이강인이 포함됐습니다.이강인은 이번 평가전 4연전의 첫 경기인 에콰도르전에서는 회복 차원에서 아예 출전 명단에서 제외됐습니다.에콰도르전에서 선제골과 추가골을 책임진 오현규(베식타시)와 손흥민(LAFC)이 4-4-2 전열의 투톱으로 다시 한번 나섭니다.이강인이 오른쪽, 황희찬(샬케)이 왼쪽 공격수로 나서고, 중원에는 이재성(마인츠)과 김봉수(대전)가 배치됐습니다.포백 수비라인은 김민재(뮌헨)와 이한범(브루게), 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(아우크스부르크)가 구성하며, 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 낍니다.우루과이 최전방 공격수로는 다르윈 누녜스(다리야)가 나섭니다.(사진=연합뉴스)