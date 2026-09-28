다이빙·사격·쿠라시서 은메달 추가…안세영 내일 2회 연속 우승 도전

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▲ 다이빙 김영남의 '은빛 연기'

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▲ 28일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 25ｍ 권총 단체전 시상식. 은메달을 획득한 한국 대표팀이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 양지인, 봉서린, 오예진.

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▲ 28일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 더블 한국과 베트남 준결승 경기. 한국 한예지가 공격을 시도하고 있다.

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▲ 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다.

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▲ 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 준결승. 한국 유태빈이 싱가포르 로킨유와의 경기에서 패배한 뒤 응원해준 팬들을 향해 인사하고 있다.

2026 아이치·나고야 아시안게임에 나선 대한민국 선수단이 오늘(28일) 다이빙과 사격 등에서 메달을 추가했습니다.김영남(제주도청)은 이날 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 대회 다이빙 남자 1ｍ 스프링보드 결승에서 1∼6차 시기 합계 373.30점을 기록, 중국의 왕쭝위안(442.75점)에 이어 2위에 올라 은메달을 목에 걸었습니다.다이빙 종목은 중국이 사실상 전 종목 금·은메달을 독식해왔는데, 김영남이 중국의 류청잔(361.45점)을 여유 있게 따돌려 당당히 중국 선수 사이에 이름을 올렸습니다.다이빙 여자 1ｍ 스프링보드에서는 김수지(울산광역시체육회)가 1∼5차 시기 합계 245.05점으로 중국의 린산(263.05점), 룽이핑(254.25점)에 이어 동메달을 획득했습니다.어제 여자 싱크로 3ｍ 스프링보드에서 김나현(강원도청)과 은메달을 합작했던 김수지는 대회 두 번째 메달을 품에 안았습니다.사격장에서도 '은빛 총성'이 들려왔습니다.봉서린(광주시체육회)과 양지인(우리은행), 오예진(IBK기업은행)이 아이치현 종합사격장에서 열린 여자 25ｍ 권총 단체전에서 합계 1천735점(엑스텐 65개)으로 중국(1천743점)에 이어 2위를 차지했습니다.어제 완사에서 870점을 합작해 선두에 올랐던 한국은 이날 급사에서 양지인의 21번째 격발이 늦어지며 0점 처리되는 악재를 만났으나 봉서린이 급사 합계 292점을 쏘는 활약으로 입상을 이끌었습니다.유도와 비슷한 우즈베키스탄 전통 무예 쿠라시도 은메달 행렬에 가세했습니다.여자 78㎏급에 출전한 모수민(한국체대)이 결승까지 올라 종주국 우즈베키스탄의 강호 포키자혼 카몰디노바에게 0-10으로 지며 준우승했습니다.세팍타크로 대표팀은 여자 더블(2인조)에서 동메달을 수확했습니다.한국은 오늘 오전 예선 B조 3차전에서 필리핀에 세트 점수 2-1로 역전승하며 조 1위로 준결승에 진출했습니다.이어진 준결승에선 베트남에 세트 점수 0-2로 지며 동메달에 만족해야 했으나 한국은 2010년 광저우 대회 동메달 이후 16년 만에 세팍타크로 여자 더블에서 입상했습니다.배드민턴 '퀸' 안세영(삼성생명)은 사상 첫 여자 단식 2회 연속 우승에 단 1승만을 남겨뒀습니다.안세영은 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 여자 단식 준결승에서 세계랭킹 4위 천위페이(중국)를 2-0(21-5 21-12)으로 완파하고 결승에 안착했습니다.내일(29일) 열리는 결승에서 안세영은 세계 3위 야마구치 아카네(일본)와 격돌합니다.여자 복식 세계 2위 이소희-백하나(이상 인천국제공항)도 일본의 나카니시 기에-우에사카 린 조를 2-0(21-13 21-12)으로 꺾고 결승에 올랐습니다.단체전에서 8강과 준결승전 연이은 패배로 고개를 숙였으나 완벽히 부활한 이소희-백하나는 중국의 세계 1위 류성수-탄닝 조와 금메달을 다툽니다.남자 복식 세계랭킹 1위인 서승재-김원호(이상 삼성생명)는 준결승에서 인도네시아의 다니엘 마르틴-레오 롤리 카르난도 조에 0-2(11-21 14-21)로 져 동메달로 대회를 마쳤습니다.남자 단식 세계랭킹 46위이면서 4강에 진입하는 돌풍을 일으킨 유태빈(김천시청)은 준결승에서 로킨유(싱가포르·13위)에게 덜미를 잡히며 동메달을 획득했습니다.유태빈은 한국 선수로는 2010년 광저우 대회의 박성환(동메달) 이후 아시안게임 남자 단식 시상대에 섰습니다.컴파운드 양궁 남자부의 최용희, 김종호(이상 현대제철), 여자부의 강연서(성사중), 박정윤(창원시청)은 모두 개인전 16강을 통과해 메달 도전을 이어갔습니다.한국은 오후 6시 현재 금메달 21개, 은메달 26개, 동메달 43개로 3위를 지키고 있습니다.1위 중국은 금메달 126개, 2위 일본은 39갭니다.(사진=AP, 연합뉴스)