아시안게임 조직위, 욱일기·타이완기 금지 논란에 욱일기만 사과

▲ 아시안게임 야구 경기장 입구에 설치된 욱일기·타이완기 반입 금지 안내판

2026 아이치·나고야 아시안게임에서 '청천백일만지홍기'(타이완기)와 욱일기를 반입 금지한다는 게시판이 세워졌다가 하루 만에 철거된 뒤 논란이 이어지고 있습니다.28일 일본과 타이완 언론 등에 따르면 지난 26일 타이완과 일본의 야구 경기를 앞두고 아이치현 오카자키 중앙종합공원 야구장 입구에 일본어, 영어, 중국어로 욱일기와 청천백일만지홍기의 반입을 금지한다는 안내문이 게시됐다가 하루 만에 철거된 것으로 알려졌습니다.안내문이 사라진 구체적인 경위는 알려지지 않았습니다.다만 대회 조직위원회가 일본 군국주의를 상징하는 욱일기 반입을 금지한 것에 대해서만 사과문을 올리며 논란이 확산할 조짐입니다.조직위는 이날 오전 홈페이지에 올린 사과문에서 "욱일기를 예시로 들며 '해당 깃발은 반입할 수 없다'고 안내하는 부적절한 게시물을 부착했다"고 밝혔습니다.조직위는 "대회에서는 참가국 이외의 국기를 내거는 행위를 금지 사항으로 안내하고 있으나 욱일기는 당연히 반입 금지 대상이 아니다"라고 썼습니다.그러면서 "현장의 잘못된 인식으로 인해 게시된 것으로, 관람객에게 불쾌감을 드린 점 깊이 사과드린다"며 "욱일기 취급과 관련하여 모든 경기장에 내용을 다시 한번 철저히 주지시키고 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.타이완 야당은 청천백일만지홍기 반입 금지에 대해 항의했지만, 이와 관련한 내용은 언급하지 않은 채 일본 내 우익 세력들이 민감해하는 욱일기 반입 금지에 대해서만 사과문을 내놓은 것입니다.린더푸 타이완 국민당 입법위원(국회의원)은 "일본의 군국주의 역사와 관계가 있는 욱일기와 중화민국(타이완) 국기를 나란히 열거한 것은 타이완 팬의 국기 반입을 막기 위한 의도적인 '모욕'"이라고 주장했습니다.그는 "라이칭더 총통이 중화민국은 독립 주권국가로 일본과의 관계가 매우 좋다고 강조하고 있지만 타이완 국기가 아시안게임에서 이런 대우를 받았는데도 정부가 아무 말도 하지 못한 채 국격을 낮추고 있다"고 비판했습니다.린 위원은 라이 총통과 외교부에 입장 표명을 촉구했습니다.(사진=서경덕 성신여대 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)