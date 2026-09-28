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선관위특검, 노태악 전 선관위원장 출국금지 연장 조치

정혜진 기자
작성 2026.09.28 17:33 조회수
선관위특검, 노태악 전 선관위원장 출국금지 연장 조치
▲ 노태악 전 중앙선거관리위원장이 지난 8월 10일 국회에서 정회된 '제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회' 제3차 청문회에서 발언하고 있다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 노태악 전 중앙선거관리위원장의 출국금지 기간을 연장 조치했습니다.

법무부는 최근 특검팀의 요청에 따라 노 전 위원장에게 내려진 기존 출국 금지 기간을 연장했습니다.

노 전 위원장은 특검팀 출범에 앞서 이 사건을 수사했던 검경 합동수사본부(합수본)의 요청으로 출국이 금지된 상태였는데, 특검팀의 요청으로 조치가 연장됐습니다.

2022년부터 지난 지방선거까지 중앙선관위원장을 겸임한 노 전 위원장은 투표용지 부족 사태와 관련해 공직선거법 위반, 직무유기 등 혐의로 입건된 피의자 신분입니다.

지방선거에서 투표용지가 부족해 유권자들의 권리가 침해되는 사태가 벌어지자 노 전 위원장은 책임을 지겠다며 선거 이틀 뒤인 지난 6월 5일 사퇴했습니다.

이외에도 노태악 전 위원장은 선관위원장 재임 중 호주·뉴질랜드, 독일·에스토니아, 덴마크·스웨덴 등 총 세 차례 배우자와 동반 해외 출장을 다녀와 '외유성 출장' 의혹을 받고 있습니다.

지난 7일 공식 출범한 특검팀은 이달 17일 중앙선관위와 지방 선관위 9곳 등 총 10곳을 압수수색하며 강제수사를 본격화했습니다.

(사진=연합뉴스)
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