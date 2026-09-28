"모든 걸 걸 수밖에"…금메달 따고서야 털어놓은 류지현 감독의 속마음 (귀국 인터뷰)

아시안게임 금메달을 목에 걸고 돌아온 야구대표팀 류지현 감독이 대회를 돌아봤습니다.



류 감독은 국가대표 감독으로서 느낀 책임감과 압박감을 털어놓으며 "대회 기간에는 모든 걸 걸 수밖에 없다"고 말했습니다. 쉽지 않았던 결승전과 선수들의 집중력, 대표팀을 위해 힘을 보탠 구단들에 대한 감사도 전했습니다.



금메달 뒤 류지현 감독이 털어놓은 속마음을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 김민준 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 설치환 / 제작: 스포츠취재부)