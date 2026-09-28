뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

흉기 들고 한강공원 인근 카페 침입 시도한 40대 구속영장

배성재 기자
작성 2026.09.28 17:16 조회수
흉기 들고 한강공원 인근 카페 침입 시도한 40대 구속영장
▲ 서울 영등포구 흉기 위협 현장

경찰이 추석 연휴 마지막 날 인파가 몰린 한강공원 인근에서 흉기를 들고 행인들을 위협하고 카페 침입까지 시도한 40대 남성에 대해 구속 영장을 신청했습니다.

서울 영등포경찰서는 오늘(28일) 오전 공공장소흉기소지 혐의로 A 씨에 대한 구속 영장을 신청했다고 밝혔습니다.

A 씨는 전날 오후 3시 45분쯤 영등포구 양화한강공원 인근에서 흉기를 들고 행인들을 위협한 혐의를 받습니다.

A씨가 소리를 지르자 행인들은 근처 카페로 대피했습니다.

A씨는 흉기를 든 채 카페에 들어오려고 시도했으나 카페 점주가 문과 창문을 잠그고 경찰에 즉각 신고해 피해를 막을 수 있었습니다.

몸을 피한 카페 내부에는 15명 내외의 사람들이 있었던 것으로 전해졌습니다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사하고 있습니다.

형법상 공공장소휴기소지죄는 정당한 이유 없이 도로·공원 등 불특정 또는 다수의 사람이 이용하거나 통행할 수 있는 공공장소에서 흉기를 소지하고 이를 드러내어 공중에게 불안감 또는 공포심을 일으킨 경우 3년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금에 처합니다.

(사진=독자 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
배성재 기자 사진
배성재 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지