이란 국영 매체 "뉴욕서 미국과 더 협상할 계획 없어"

▲ 아바스 아라그치 이란 외무장관이 25일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 기자 회견 중인 모습

유엔 총회를 계기로 호르무즈 해협 개방을 조건으로 한 평화안을 제시하며 종전 협상에 적극성을 보여온 이란 대표단이 뉴욕에서 더는 미국과 협상할 계획이 없다고 이란 국영 IRNA 통신이 28일(현지시간) 보도했습니다.익명을 요구한 소식통은 이란 대표단이 유엔 총회 참석차 방문 중인 뉴욕에서 이란과 미국 간 회담이 이뤄질 것이라는 일각의 엇갈린 보도를 일축했습니다.그는 "이란 이슬람 공화국의 고려 사항과 입장은 지난 22일 카타르 중재자를 통해 미국 측에 분명하고 명확하게 전달됐으며, 이란은 현재 미국 측의 답변을 기다리고 있다"고 설명했습니다.이어 "따라서 이란 대표단 의제에 미국 측과 새로운 협상 계획은 포함되어 있지 않으며, 외무장관은 예정된 일정을 모두 마친 뒤 29일 귀국할 예정"이라고 덧붙였습니다.마수드 페제시키안 이란 대통령과 아바스 아라그치 이란 외무장관은 유엔 총회 참석을 위해 뉴욕을 방문했으며, 이 과정에서 중재국인 카타르를 통해 미국 측에 호르무즈 해협 개방을 위한 이른바 '7일 계획'을 제시했습니다.그러나 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 측의 제안을 거절했다고 밝힌 바 있습니다.아라그치 장관은 전날 미 NBC 방송과 인터뷰에서 트럼프 대통령이 '7일 계획'을 거부하겠다는 소식을 들었지만, 중재자를 통한 공식 답변을 여전히 기다리고 있다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)