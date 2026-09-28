"평생 산 집서 87세 노인을" 분노 폭발…스페인 무슨 일

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스페인에서 87세 노인의 강제 퇴거를 계기로 주거난에 대한 여론이 폭발하면서 수만 명이 거리 시위에 나섰습니다.AP와 AFP통신은 현지 시간 26일 시민 수만 명이 수도 마드리드 시내를 행진하며 주거비 인하와 세입자 보호 조치를 정부에 촉구했다고 보도했습니다.시민들은 마드리드 번화가인 푸에르타 델 솔 광장에 약 100개의 텐트를 설치해 밤을 지새웠습니다.현지 시간 27일 밤에는 가족 단위를 포함한 더 많은 시위대가 야영 시위에 합류해 스페인의 주택 위기를 규탄했습니다.이번 시위는 87세 여성 세입자가 주거지에서 강제 퇴거당한 일을 계기로 촉발됐습니다.마드리드의 부촌인 레티로 지구에서 70년 넘게 살아온 마리아 델 카르멘 아바스칼은 지난 23일 경찰이 문을 부수고 들어온 뒤 들것에 실려 나갔습니다.퇴거 현장 영상이 스페인 전역에 퍼지면서 주택 임차료와 주택 매입 비용 상승에 쌓여 있던 여론의 불만이 폭발했습니다.마드리드세입자연합은 아바스칼이 부모 시절부터 지금까지 70년 넘게 이 아파트의 세입자로 살아왔다고 설명했습니다.2018년 건물의 소유주가 바뀌었고 아바스칼에게 아파트를 매입할 기회가 주어졌지만, 경제적 여건상 감당할 수 없었습니다.이후 해당 아파트를 매입한 부동산 투자 회사는 월세를 기존 500유로, 약 77만 원에서 2천650유로, 약 410만 원으로 대폭 올렸습니다.추후 조정을 통해 월세를 1천650유로, 약 255만 원으로 낮췄지만 이 역시 아바스칼의 연금으로는 감당하기 어려운 금액이었습니다.결국 아바스칼은 평생을 살아온 집에서 쫓겨났습니다.강제 퇴거 뒤 병원에 입원한 아바스칼은 현지 시간 26일 세입자연합을 통해 "내게 일어난 일이 다른 사람들에겐 일어나지 않도록 이 일이 계기가 됐으면 한다"며 자신의 사례가 관련 법 개정에 도움이 되길 바란다는 메시지를 전했습니다.세입자연합은 소셜미디어에서 "더는 견딜 수 없다. 임대 시스템이 무너지든 정부가 무너지든 둘 중 하나"라며 시민들에게 시위 동참을 촉구했습니다.현지 시간 26일 시위에 참여한 시민들은 주택 시장이 더 이상 감당할 수 없는 지경에 이르렀다고 성토했습니다.어머니와 함께 사는 38세 그래픽 디자이너 엔리케 오르테가 데 미겔은 AFP에 "감당할 수 있는 집을 찾는 것 자체가 고생인데, 그마저도 쫓겨날까 봐 두려움 속에서 살아야 한다"고 말했습니다.영화 '룸 넥스트 도어'로 2024년 베네치아 국제영화상 황금사자상을 수상한 영화감독 페드로 알모도바르도 광장에 나왔습니다.알모도바르는 스페인 공영방송 RTVE와 인터뷰에서 "이 사건은 마지막 방아쇠였다"며 현재 스페인의 주택 상황은 "절대적으로 견딜 수 없는" 상태라고 지적했습니다.스페인 주요 도시에서는 만성적인 공급 부족에 더해 관광 산업 확대에 따른 단기 임대 전환과 인구 유입, 외국인 투기까지 겹쳐 집값이 크게 상승했습니다.마드리드 부동산 업체 이데알리스타는 지난 10년 동안 월세가 거의 두 배로 오른 것으로 추산했습니다.스페인청년협의회(CJE)는 청년 노동자가 혼자 집을 빌리려면 평균 월급의 98.7%에 해당하는 비용을 부담해야 하는 실정이라고 지적했습니다.스페인의 주택 문제는 내년 총선을 앞둔 정치권에서도 주요 쟁점으로 떠올랐습니다.사회당 소속 페드로 산체스 스페인 총리는 현지 시간 27일 사회당 집회에서 아바스칼의 사례를 거론하며 "정부는 주택 관련 법안을 마련하기 위해 전력을 다하고 있다"고 밝혔습니다.산체스 총리가 언급한 법안에는 임대차 계약의 자동 갱신과 퇴거에 대한 추가 제한 조치 등이 포함될 것으로 예상됩니다.다만 사회당이 의회에서 과반을 확보하지 못해 법안 통과 여부는 불투명합니다.(사진=AP, 연합뉴스)