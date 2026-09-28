"버스가 엉뚱한 곳으로 갔다"…남자배구 훈련 취소 '날벼락'

▲ 27일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 배구 예선 대한민국과 필리핀의 경기.

아시안게임에서 또 수송 문제가 발생했습니다.2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회는 오늘(28일) 대한민국 남자 배구대표팀에 잘못된 셔틀버스를 배정하면서 대표팀이 오전 훈련을 하지 못했습니다.대한배구협회 관계자는 "대표팀은 28일 오전 훈련한 뒤 오후 7시 대만과 조별리그 2차전을 치르는 일정을 소화할 예정이었다"며 "대표팀은 오전 훈련을 위해 조직위원회가 배정한 셔틀버스에 탑승했고, 해당 버스는 엉뚱한 경기장으로 우리를 데리고 갔다"고 전했습니다.이어 "해당 경기장은 훈련장과 차량으로 약 한 시간 정도 거리여서 다시 이동해 훈련을 하는 것은 불가능했다"며 "결국 오전 훈련이 취소됐다"고 말했습니다.이 관계자는 "이번 대회엔 수송 관련 문제가 자주 발생하고 있어서 어제 조직위원회에 3∼4차례 확인과 재확인을 거듭했는데도 이런 상황이 발생했다"며 "선수들은 오전에 경기 감각을 끌어올려야 오후에 원활한 경기력을 펼칠 수 있는데 상황이 좋지 않게 됐다"고 밝혔습니다.아이치·나고야 아시안게임은 숙소, 수송, 훈련 환경 등 많은 문제를 드러내고 있습니다.그중에서도 수송 문제는 선수들의 경기력에 악영향을 미칠 만큼 큽니다.남자 농구 대표팀은 일본과 결승전이 열린 20일 오전 훈련장 이동을 위한 차량이 오지 않아 훈련하지 못하는 일을 겪었습니다.한국 23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀도 16일 훈련장으로 이동할 차량이 배차되지 않아서 일정에 차질을 빚었고, 카타르전이 열린 15일엔 운전기사가 목적지를 제대로 알지 못해 엉뚱한 야구장으로 향하는 황당한 일을 겪은 끝에 예정 시간보다 30분이나 늦게 경기장에 도착했습니다.이 같은 일은 다른 나라 선수단도 겪고 있습니다.지난 21일 열릴 예정이었던 여자배구 순위 결정전은 베트남 대표팀을 수송할 버스가 1시간 15분이나 지각 도착하면서 경기 자체가 지연 시작되기도 했습니다.(사진=연합뉴스)