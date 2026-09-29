뮤지컬 주춤할 때 연극이 떴다고? | 차트로그 2026년 상반기 공연 결산 | 커튼콜 스페셜

올해 상반기, 관객들은 어떤 공연에 지갑을 열었을까요?



커튼콜과 아트로그가 함께 새 시리즈 '차트로그'를 시작합니다. 매주 커튼콜에서 무대 위 예술가들의 이야기를 들어왔다면, 차트로그는 객석 쪽을 봅니다. 예술경영지원센터의 공연예술통합전산망(KOPIS)에 쌓인 티켓 판매 데이터를 바탕으로, 지금 한국 공연계에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 매달 숫자로 읽어보려 합니다. 감이나 입소문이 아니라 데이터로 확인하는 공연계 흐름, 그리고 그 숫자 뒤에 숨은 이야기까지 짚어봅니다.



첫 번째 에피소드는 2026년 상반기 결산입니다. 예술경영지원센터 조소현 공연정보팀장과 함께 뮤지컬과 연극, 클래식, 무용, 국악까지 장르별 KOPIS 차트 상위권에 오른 공연들을 살펴보고, 어떤 작품이 왜 관객을 끌어모았는지 이야기합니다. 하반기에 주목할 만한 기대작도 미리 골라봤습니다.



※ 데이터 출처: 예술경영지원센터 공연예술통합전산망(KOPIS), 집계 기간 2026.1.1~6.30



(진행: 김수현 문화전문기자, 김영욱 문화가중계 PD l 출연: 조소현 예술경영지원센터 팀장 ㅣ녹음 녹화: 유규연 l 편집: 김영욱 정용희 ㅣ 연출 김영욱)



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