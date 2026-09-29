뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

뮤지컬 주춤할 때 연극이 떴다고? | 차트로그 2026년 상반기 공연 결산 | 커튼콜 스페셜

데이터로 공연계 살펴보는 차트로그 시작합니다.

김수현 문화전문기자
작성 2026.09.29 09:02 수정 2026.09.29 09:14 조회수
PIP 닫기

 올해 상반기, 관객들은 어떤 공연에 지갑을 열었을까요?

 커튼콜과 아트로그가 함께 새 시리즈 '차트로그'를 시작합니다. 매주 커튼콜에서 무대 위 예술가들의 이야기를 들어왔다면, 차트로그는 객석 쪽을 봅니다. 예술경영지원센터의 공연예술통합전산망(KOPIS)에 쌓인 티켓 판매 데이터를 바탕으로, 지금 한국 공연계에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 매달 숫자로 읽어보려 합니다. 감이나 입소문이 아니라 데이터로 확인하는 공연계 흐름, 그리고 그 숫자 뒤에 숨은 이야기까지 짚어봅니다.

 첫 번째 에피소드는 2026년 상반기 결산입니다. 예술경영지원센터 조소현 공연정보팀장과 함께 뮤지컬과 연극, 클래식, 무용, 국악까지 장르별 KOPIS 차트 상위권에 오른 공연들을 살펴보고, 어떤 작품이 왜 관객을 끌어모았는지 이야기합니다. 하반기에 주목할 만한 기대작도 미리 골라봤습니다.

 ※ 데이터 출처: 예술경영지원센터 공연예술통합전산망(KOPIS), 집계 기간 2026.1.1~6.30

(진행: 김수현 문화전문기자, 김영욱 문화가중계 PD l 출연: 조소현 예술경영지원센터 팀장 ㅣ녹음 녹화: 유규연 l 편집: 김영욱 정용희 ㅣ 연출 김영욱) 

- '팟빵' 청취하기
- '애플 팟캐스트' 청취하기
- 유튜브 '커튼콜 재생목록' 바로가기
- 유튜브 '스브스 아트로그' 바로가기

영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
김수현 문화전문기자 사진
김수현 문화전문기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지