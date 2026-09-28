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[현장영상] "배트맨이야" 진짜 '고담 시티' 개막?…날치기범 '혼비백산' 만든 의문의 남성

작성 2026.09.28 17:57 조회수
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영국에서 배트맨 복장을 한 남성이 여성의 가방을 훔쳐 달아난 용의자를 추격해 가방을 되찾아준 사연이 화제가 되고 있습니다.

친구의 '코스튬' 파티에 참석했던 한 남성이 핸드백 날치기 범인을 추격해 가방을 되찾아준 건데요.

배트맨 복장을 했던 남성은 누군가 어려움에 부닥쳤을 때 다른 사람을 돕도록 영감을 주길 바란다는 말을 남긴 것으로 전해졌습니다.

(구성 : 양현이, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이정주, 출처 : New York Post, TikTok(@redknightcreations),  제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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