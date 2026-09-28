인스타·유튜브 이어 틱톡까지…고영욱, 개설 하루 만에 계정 '강제 삭제'

미성년자 대상 성범죄로 실형을 살았던 그룹 룰라 출신 고영욱의 틱톡(TikTok) 계정이 개설 사실이 알려진 지 단 하루 만에 삭제됐다.



틱톡코리아 측은 28일 "관련 내용을 확인한 후 이날 오전 고영욱의 틱톡 계정을 삭제했다"라고 밝혔다.



이어 틱톡 측은 "커뮤니티 가이드라인에 따라 계정 소유자가 청소년을 대상으로 성범죄를 저지른 사실이 확인될 경우, 해당 계정뿐만 아니라 해당 사용자가 보유한 다른 계정도 영구 정지하고 있다"라며 "이번 조치 역시 커뮤니티 가이드라인에 기반했다"라고 설명했다.



앞서 고영욱은 지난 27일 자신의 X(옛 트위터)를 통해 틱톡 계정 개설 소식을 직접 알리고 일상 영상을 올리는 등 소통을 시도했다. 그러나 개설 소식이 알려지며 대중의 강한 비판이 이어졌고, 틱톡 측의 빠른 조치로 하루 만에 계정이 강제 삭제당했다.



고영욱의 SNS 채널이 강제 삭제된 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 2020년 인스타그램 계정을 개설했다가 이용자들의 신고로 하루 만에 폐쇄됐으며, 2024년 개설했던 개인 유튜브 채널 역시 커뮤니티 가이드라인 위반을 이유로 폐쇄된 바 있다.



한편 고영욱은 미성년자 3명을 성폭행 및 강제추행한 혐의로 구속 기소돼 2013년 대법원으로부터 징역 2년 6개월, 신상정보 공개 5년과 위치추적 전자장치 부착 3년형을 선고받았고, 2015년 7월 만기 출소했다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)