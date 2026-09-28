뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

비치발리볼 신지은-김정아, 중국에 0-2 패배…16강서 탈락

유덕기 기자
작성 2026.09.28 15:43 수정 2026.09.28 15:55 조회수
비치발리볼 신지은-김정아, 중국에 0-2 패배…16강서 탈락
▲ 28일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 비치발리볼 여자 16강 대한민국 신지은·김정아 대 중국 샤신이·옌쉬의 경기. 한국 신지은이 수비 도중 넘어지고 있다.

비치발리볼 여자 국가대표 신지은(25)·김정아(24) 조가 2026 아이치·나고야 아시안게임 16강에서 탈락했습니다.

두 선수는 28일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 비치발리볼 여자부 16강서 샤신이·옌쉬 조(중국)에 세트 점수 0-2(6-21 12-21)로 졌습니다.

인 샤신이·옌쉬 조는 세계랭킹 17위이자 아시아 팀 중 1위로 2023 항저우 아시안게임에 이어 2연패를 노리는 강팀입니다.

신지은·김정아 조는 이번 대회 조별리그 D조에서 태국에 0-2 패배, 말레이시아에 2-1 승리를 거두면서 조 2위에 올라 16강에 진출했습니다.

이번 대회에 출전한 비치발리볼 남녀 대표팀 4개 팀 중 조별리그를 통과한 건 신지은·김정아 조가 유일합니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지