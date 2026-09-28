비치발리볼 신지은-김정아, 중국에 0-2 패배…16강서 탈락

▲ 28일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 비치발리볼 여자 16강 대한민국 신지은·김정아 대 중국 샤신이·옌쉬의 경기. 한국 신지은이 수비 도중 넘어지고 있다.

비치발리볼 여자 국가대표 신지은(25)·김정아(24) 조가 2026 아이치·나고야 아시안게임 16강에서 탈락했습니다.두 선수는 28일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 비치발리볼 여자부 16강서 샤신이·옌쉬 조(중국)에 세트 점수 0-2(6-21 12-21)로 졌습니다.인 샤신이·옌쉬 조는 세계랭킹 17위이자 아시아 팀 중 1위로 2023 항저우 아시안게임에 이어 2연패를 노리는 강팀입니다.신지은·김정아 조는 이번 대회 조별리그 D조에서 태국에 0-2 패배, 말레이시아에 2-1 승리를 거두면서 조 2위에 올라 16강에 진출했습니다.이번 대회에 출전한 비치발리볼 남녀 대표팀 4개 팀 중 조별리그를 통과한 건 신지은·김정아 조가 유일합니다.(사진=연합뉴스)