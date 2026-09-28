오뚜기 관계사 공장서 40대 압착 사망…"조사 적극 협조"

수산통조림과 컵누들을 생산하는 오뚜기 관계사 공장에서 일하던 40대 노동자가 로보타이저(로봇) 설비에 압착돼 치료받다가 나흘 만에 숨졌습니다.



경남 고성경찰서와 고용노동부, 오뚜기는 지난 21일 오전 11시 59분쯤 고성군 고성읍에 있는 오뚜기SF에서 도급업체 소속 40대 남성 A 씨가 로보타이저 설비에 압착됐다고 설명했습니다.



A 씨는 사고 직후 병원으로 옮겨져 요추 방출성 골절 수술을 받았습니다.



이후 외상중환자실에서 치료받았지만 지난 25일 오후 10시 30분쯤 숨졌습니다.



오뚜기 측은 A 씨가 치료 과정에서 패혈증과 급성신부전 등이 발생해 숨졌다고 설명했습니다.



사고 당시 수출 제품의 로보타이저 팔레트 적재 테스트 과정에서 문제가 발생해 설비를 정지한 뒤 조치를 마쳤습니다.



이후 작업자들에게 로보타이저 작업장 밖으로 나가도록 한 뒤 설비를 재가동했습니다.



하지만 내부에서 A 씨가 팔레트 위 제품을 정리하고 있는 것을 확인하지 못해 A 씨의 상반신이 설비에 압착됐습니다.



A 씨가 속한 사업장은 중대재해처벌법 적용 대상으로 확인됐습니다.



경찰은 정확한 사고 경위와 업체 과실 여부 등을 조사하고 있습니다.



고용노동부는 A 씨가 숨진 당일 사고 현장에 작업 중지 명령을 내렸습니다.



또, 현장 관계자 등을 상대로 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부 등을 조사할 계획입니다.



A 씨의 장례 절차는 유족과 협의를 거쳐 오늘(28일) 발인을 끝으로 마무리됐습니다.



오뚜기 측은 "경찰과 노동부의 1차 조사가 마무리된 상황으로 유족의 심리적 안정을 위해 최선을 다하고 있다"며 "향후 법적·행정적 절차에도 적극 협조하고 고인과 유족에 대한 예우에도 세심히 살피는 등 회사가 할 수 있는 모든 부분에서 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)