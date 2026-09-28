김영광·채수빈의 찌릿짜릿 로맨스…'나를 충전해줘', 포스터·예고편 공개

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넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'의 메인 포스터와 예고편이 공개됐다.오는 10월 9일 공개되는 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 여자 나보배(채수빈 분)의 찌릿짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디다. 로코 장인 김영광과 사랑스러운 매력의 채수빈이 만나 짜릿한 케미스트리를 선보일 예정이다.28일 공개된 메인 포스터 속에는 핑크빛 전류가 흐르는 나보배 곁에서도 감전되지 않고 오히려 시크한 표정을 짓는 재벌 3세 백호랑의 모습이 눈길을 끈다. '전력 방전 인간 고무장갑' 백호랑과 '로맨스 방전 인간 보조배터리' 나보배의 예측 불허 케미가 호기심을 극대화한다.함께 공개된 예고편에서는 타인을 감전시키는 능력 때문에 외롭게 지내던 나보배가 전기가 통하지 않는 유일한 남자 백호랑을 만나며 시작되는 스펙터클한 에피소드가 담겼다. 인공 심장 배터리가 방전되어 가던 백호랑은 나보배와 가까이 있을수록 배터리가 충전된다는 사실을 깨닫고 "딱 3개월만, 나 좀 살려줘요"라며 충전을 위한 계약 동거를 제안한다.로맨스가 방전되어 있던 드라마 작가 나보배가 대본 완성을 위한 '로맨스 버킷리스트'를 수행하기 위해 제안을 받아들이면서 두 사람의 아찔한 일상이 시작된다. 여기에 나보배의 1호 팬이자 톱스타 지은호(차우민 분)의 등장으로 짜릿한 삼각구도가 예고되며, 최도윤(정재광 분), 한설희(신도현 분)까지 합세해 기대감을 높인다.아는 맛에 신선한 판타지 설정을 더한 K-로코 '나를 충전해줘'는 오는 10월 9일 넷플릭스를 통해 공개된다.[사진=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)