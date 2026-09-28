스페이스X, 스타십 첫 궤도비행 나선다…스타링크 V3 26기 배치

▲ 스타십 발사 전야

이미지 확대하기

스페이스X가 28일(현지시간) 스타십을 처음으로 지구 궤도에 올리는 14차 시험비행에 나섭니다.미 경제방송 CNBC에 따르면 미국 연방항공청(FAA)은 스타십 14차 비행의 발사·재진입 운용 면허를 발급했다고 26일 밝혔습니다.발사 가능 시간은 회사 소재지인 텍사스주 기준으로 28일 오전 8시 15분부터 75분간입니다.당초 22일로 예정됐던 이번 비행은 스페이스X가 지난 17일 엑스(X)를 통해 "규제 당국 승인을 전제로" 28일로 연기한다고 밝히면서 일주일가량 늦춰졌습니다.구체적인 연기 사유는 공개되지 않았습니다.스타십은 텍사스주 스타베이스에서 발사돼 고도 약 275㎞ 궤도에서 지구를 6바퀴 돈 뒤 발사 약 9시간 50분 만에 태평양에 착수할 예정입니다.이 과정에서 신형 스타링크 V3 위성 26기를 처음으로 실제 궤도에 배치합니다.앞선 13차례 시험 비행은 모두 궤도 진입을 목표로 하지 않은 준궤도 비행이었습니다.스타십은 스페이스X의 핵심 성장축인 위성통신 사업 확대에 필수적입니다.스타링크가 속한 커넥티비티 부문은 2분기 기준 회사의 유일한 흑자 사업 부문입니다.스페이스X는 현재 약 1만 1천 기의 위성을 운용 중으로, 경쟁사 유텔샛 원웹(약 650기)을 크게 앞섭니다.일론 머스크 최고경영자(CEO)는 지난 8월 실적 발표에서 "언젠가 스타링크가 전 세계 인터넷의 대부분을 제공하는 것도 불가능한 일이 아니다"라고 말했습니다.그윈 숏웰 최고운영책임자(COO)도 이달 초 한 행사에서 스타십으로 "우주에 슈퍼컴퓨팅"을 구축하겠다며 2027년 "AI 컴퓨팅 위성"을 궤도에 올리겠다고 밝혔습니다.지난 6월 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)를 통해 나스닥에 상장한 스페이스X의 기업가치는 약 2조 달러(약 2천700조 원)에 이릅니다.이번 비행은 스타십 개발 성패와 함께 이 같은 기업가치를 뒷받침할 사업성을 가늠하는 시험대가 될 전망입니다.스페이스X는 내년 미 항공우주국(NASA)의 주요 시험비행을 거쳐 스타십으로 미국 우주비행사들을 다시 달에 보낼 계획입니다.(사진=AP, 연합뉴스)