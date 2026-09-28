돌풍의 세계 랭킹 46위 유태빈, 남자 단식 16년 만 동메달 [AG 영상]

돌풍의 주역 한국 배드민턴 남자 단식 유망주 유태빈(22·김천시청)이 16년 만에 남자 단식 메달을 수확했습니다.



비록 결승 진출은 좌절됐으나, 16년 만의 매달 획득으로 한국 남자 배드민턴의 숙원을 풀어냈습니다.



세계 랭킹 46위 유태빈은 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단식 준결승전에서 세계랭킹 13위 로킨유(싱가포르)에게 1-2(19-21 21-19 12-21)로 패해 결승 진출이 좌절됐습니다.



아시안게임 배드민턴은 3·4위전을 따로 치르지 않고 준결승 패자 모두에게 동메달을 수여합니다.



이에 따라 유태빈은 동메달을 목에 걸게 됐습니다.



한국 선수가 아시안게임 남자 단식에서 메달을 획득한 것은 2010년 광저우 대회(박성환 동메달) 이후 무려 16년 만입니다.



유태빈이 이번 대회에서 보여준 활약은 전 세계를 놀라게 하기에 충분했습니다.



유태빈은 16강에서 전 세계 랭킹 1위이자 현 4위인 중국의 간판 스위치를 2-0(21-17 25-23)으로 완파하더니, 8강전에서는 세계 7위 나라오카 고다이(일본)를 상대로 2-1(12-21 21-5 21-11) 짜릿한 역전승을 거두는 파란을 일으켰습니다.



오늘(28일) 준결승에서도 유태빈은 186cm의 큰 키를 살린 타점 높은 강력한 스매시를 앞세워 로킨유를 상대로 대등하게 맞섰으나, 상대의 노련한 경기 운영에 밀려 아쉽게 결승행 티켓을 내줬습니다.



첫 게임 로킨유의 정교한 네트 플레이에 고전한 유태빈은 9-9 동점 상황에서 잇따른 범실로 4연속 득점을 헌납하며 흐름을 내줬지만 쉽게 물러서지 않았습니다.



13-19로 패색이 짙던 상황에서 내리 5점을 쓸어 담으며 18-19, 19-20 턱밑까지 따라붙는 무서운 저력을 보여줬습니다.



아쉬운 3점 차로 첫 게임을 내준 유태빈은 2게임 들어 절치부심하며 초반 5-1로 앞서가는 등 주도권을 틀어쥐었습니다.



이후 공격이 연달아 네트 하단을 때리며 19-19 동점까지 쫓기기도 했지만, 유태빈은 침착하게 마지막 2점을 연달아 따내며 승부를 3게임으로 끌고 갔습니다.



3게임에서는 6-11, 5점 차로 밀린 채 인터벌을 맞으며 위기에 몰렸습니다.



운명의 3게임에서는 6-11, 5점 차로 뒤진 채 인터벌을 맞으며 위기에 몰렸습니다.



상대의 셔틀콕이 조금이라도 높게 뜨면 지체 없이 강력한 스매시를 내리꽂으며 반격했지만, 승부처에서 타구가 네트에 걸려 점수 차가 벌어지면서 결국 아쉬운 패배를 안았습니다.



세계적인 강호들을 연파하며 시상대에 진입한 유태빈은 이번 대회를 통해 한국 배드민턴 남자 단식의 새로운 희망으로 확실하게 자리매김했습니다.