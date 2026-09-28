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"사회인 야구의 매력 보여줬다" 한국 프로와 1승 1패…은메달 뒤 일본이 남긴 말

작성 2026.09.28 16:54 수정 2026.09.28 17:06 조회수
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2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 한국에 1대 3으로 패한 일본은 은메달을 차지했습니다.

일본은 사회인 야구 선수들을 중심으로 대표팀을 꾸렸지만, 프로 선수들이 주축인 한국과 두 차례 맞붙어 1승 1패를 기록하며 만만치 않은 경쟁력을 보여줬습니다.

경기 후 기자회견에서도 선수들은 "사회인 야구의 매력을 충분히 보여줬다", "최고의 24명이었다"며 이번 대회와 대표팀에 대한 자부심을 드러냈습니다.

금메달에는 닿지 못했지만 한국을 끝까지 괴롭힌 일본 사회인 야구대표팀의 결승 직후 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재 : 전영민, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 양두원, 제작 : 스포츠취재부)
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