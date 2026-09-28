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2명은 이미 한국 떴다…중국인 5인조, 여성 감금하더니

작성 2026.09.28 13:55 조회수
2명은 이미 한국 떴다…중국인 5인조, 여성 감금하더니
제주에서 중국인 여성 2명을 감금해 금품 등을 빼앗은 중국인들이 경찰에 붙잡혔습니다.

서귀포경찰서는 특수강도와 공동감금 등의 혐의로 20대 남성 2명과 30대 남성 1명 등 중국인 3명을 구속했습니다.

또, 중국으로 출국한 다른 중국인 2명을 쫓고 있습니다.

이들은 지난 21일 오후 2시 30분쯤 서귀포시의 한 독채형 리조트에서 20대 중국인 여성 2명을 감금한 혐의를 받고 있습니다.

피해자들의 휴대전화와 태블릿PC 등을 빼앗고 10만 위안, 한화 약 2천만 원을 계좌로 이체하게 한 혐의도 받고 있습니다.

범행 이튿날인 지난 22일 오후 피해 여성 가운데 1명이 현장에서 탈출해 인근에 도움을 요청하면서 경찰에 신고가 접수됐습니다.

신고를 받고 출동한 경찰은 피의자 5명 가운데 숙소에 있던 2명을 붙잡았습니다.

제주국제공항에서 출국하려던 다른 1명도 검거했습니다.

나머지 공범 2명은 경찰에 신고가 접수되기 전에 중국으로 출국한 것으로 파악됐습니다.

경찰은 인터폴 등을 통해 중국으로 출국한 공범 2명을 추적하고 있습니다.

또, 피의자들과 피해자들이 제주에서 만나게 된 경로 등 정확한 범행 경위를 수사하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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