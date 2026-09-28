상반기 보험사기 적발금액 6천200억 원, 9% 증가…역대 최대

▲ 금융감독원

올해 상반기 보험사기 적발금액이 역대 최대 수준을 기록했습니다.오늘(28일) 금융감독원에 따르면 올해 상반기 보험사기 적발금액은 6천200억 원으로 작년 동기 대비 518억 원(9.1%) 증가했습니다.적발 인원은 5만 3천865명으로 같은 기간 2천849명(5.6%) 증가했습니다.금감원은 병원 주도 보험사기에 적극 대응하기 위해 유관기관과의 공조를 확대하면서 적발 금액도 증가한 것으로 보고 있습니다.종목별로는 자동차보험이 2천880억 원(46.5%), 장기보험 2천645억 원(42.7%)으로 대부분을 차지했습니다.장기보험 적발 금액이 작년 동기 대비 343억 원 늘며 증가 폭이 가장 컸고, 자동차보험은 88억 원 증가했습니다.사기 유형별로는 사고내용 조작(61.3%)이 가장 많았고, 허위사고(17.4%), 고의사고(13.9%) 순이었습니다.세부 유형으로는 사고내용 조작 유형 중 진단서 위변조 등 과다 청구(+399억 원), 자동차 사고내용 조작(+185억 원)이 많이 증가했습니다.연령대별로는 60대(24.6%)가 가장 많았고, 50대(22.8%), 40대(17.8%), 30대(15.6%) 순으로 나타났습니다.직업별로는 회사원 비중이 27.2%로 가장 컸고, 전업주부(10.9%), 무직·일용직(9.2%), 차량 운수업 종사자(4.2%) 등이 뒤를 이었습니다.금감원은 "향후 조사단계부터 경찰과 협업해 수사 착수율을 높이고 수사 의뢰 소요 시간도 단축하겠다"며 "보험사기로 유죄가 확정된 보험설계사를 신속히 등록 취소해 더 이상 시장에 발붙이지 못하도록 하겠다"고 말했습니다.금감원은 다음 달 말까지 '보험사기 특별신고·포상 기간'을 운영한다며, 적극 제보를 당부했습니다.(사진=연합뉴스)