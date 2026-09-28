뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

상반기 보험사기 적발금액 6천200억 원, 9% 증가…역대 최대

이성훈 기자
작성 2026.09.28 13:50 조회수
상반기 보험사기 적발금액 6천200억 원, 9% 증가…역대 최대
▲ 금융감독원

올해 상반기 보험사기 적발금액이 역대 최대 수준을 기록했습니다.

오늘(28일) 금융감독원에 따르면 올해 상반기 보험사기 적발금액은 6천200억 원으로 작년 동기 대비 518억 원(9.1%) 증가했습니다.

적발 인원은 5만 3천865명으로 같은 기간 2천849명(5.6%) 증가했습니다.

금감원은 병원 주도 보험사기에 적극 대응하기 위해 유관기관과의 공조를 확대하면서 적발 금액도 증가한 것으로 보고 있습니다.

종목별로는 자동차보험이 2천880억 원(46.5%), 장기보험 2천645억 원(42.7%)으로 대부분을 차지했습니다.

장기보험 적발 금액이 작년 동기 대비 343억 원 늘며 증가 폭이 가장 컸고, 자동차보험은 88억 원 증가했습니다.

사기 유형별로는 사고내용 조작(61.3%)이 가장 많았고, 허위사고(17.4%), 고의사고(13.9%) 순이었습니다.

세부 유형으로는 사고내용 조작 유형 중 진단서 위변조 등 과다 청구(+399억 원), 자동차 사고내용 조작(+185억 원)이 많이 증가했습니다.

연령대별로는 60대(24.6%)가 가장 많았고, 50대(22.8%), 40대(17.8%), 30대(15.6%) 순으로 나타났습니다.

직업별로는 회사원 비중이 27.2%로 가장 컸고, 전업주부(10.9%), 무직·일용직(9.2%), 차량 운수업 종사자(4.2%) 등이 뒤를 이었습니다.

금감원은 "향후 조사단계부터 경찰과 협업해 수사 착수율을 높이고 수사 의뢰 소요 시간도 단축하겠다"며 "보험사기로 유죄가 확정된 보험설계사를 신속히 등록 취소해 더 이상 시장에 발붙이지 못하도록 하겠다"고 말했습니다.

금감원은 다음 달 말까지 '보험사기 특별신고·포상 기간'을 운영한다며, 적극 제보를 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지