국토부, '나솔 33기' 모솔 광수 치트키 썼다…추석 교통 대책 영상 조회수 200만 '대폭발'

국토교통부 공식 유튜브 채널이 '나는 SOLO'(나는 솔로) 출연자 효과를 톡톡히 누리고 있다.



지난 23일 국토교통부 유튜브 채널에는 '이번 추석, 같이 가실래요? 교통 대책은 제가 알려드릴게요'라는 제목의 홍보 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 현재 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 33기 모태솔로 특집에 출연하며 화제를 모으고 있는 광수가 출연했다.



앞서 광수는 '나는 솔로'에서 자기소개를 하며 국토교통부 산하 5급 공무원이라고 밝혔고, 국토교통부 장관의 응원 메시지까지 공개된 바 있다.



영상 속 광수는 특유의 어리숙하지만 귀여운 매력으로 시선을 사로잡았다. 그는 "추석 연휴 특집 교통 캐스터를 맡게 된 국토교통부 OOO사무관이다"라고 자신을 소개했다. 초반에 긴장한 모습이었으나 이내 긴장감을 털어내고 고속도로 통행료 면제, KTX 운임 10% 인하, 출국장 조기 오픈, 대중교통 증편 등 이번 추석 연휴기간 동안의 주요 교통 서비스 대책을 차분하게 전달했다.



광수가 출연한 영상에 대한 반응은 뜨거웠다. 기존 국토부 영상들의 조회수가 수천 회 안팎에 그쳤던 것과 달리, 해당 영상은 공개 4일 만에 무려 209만 뷰를 돌파했다. 누리꾼들은 해당 영상에 "아 치트키 쓰네", "진짜 광수님 아니었으면 볼 생각도 못했다", "광수 다이어트 한다며 왜 그대론데 귀엽게", "닳고 닳은 방송인보다 피로감도 없고 좋다. 딕션도 솔직하고 순수하고 깔끔해 더 개성 있다" 등의 댓글을 달며 뜨겁게 호응했다.



한편, '나는 솔로' 33기 모태솔로 특집에서 광수는 배려 깊은 행동과 순수한 매력으로 시청자의 응원을 받고 있다. 오는 30일 방송에서 33기의 최종 선택이 그려지는 가운데, 과연 광수가 최종 선택을 통해 모태솔로에서 탈출할 수 있을지 관심이 집중된다.



[사진=국토교통부 유튜브 영상 캡처]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)