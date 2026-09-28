월드투어 마친 아이브, 'Looks Can Kill'로 10월 19일 컴백 예고

그룹 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 두 번째 월드투어를 마치고 약 8개월 만에 새 앨범으로 돌아온다.



소속사 스타쉽엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 새 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬) 컴백 예고 영상을 잇달아 공개했다. 영상은 도심 고층 빌딩에 신보 발매를 알리는 프로젝션 맵핑을 쏘는 내용이다. 신보 로고와 함께 'IVE SPIN-OFF RELEASE 2026.10.19'라는 문구가 나오고, 고층 빌딩 뒤로 서울 랜드마크가 모습을 드러낸다.



아이브는 10월 19일 선공개곡을 발표하고, 26일 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매할 예정이다. 이번 컴백은 지난 2월 발매한 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스) 이후 약 8개월 만이다. 아이브는 더블 타이틀곡 'BANG BANG'(뱅뱅)이 국내 주요 음원 차트 1위를 기록하며 퍼펙트 올킬(PAK)을 달성했고, 팀 통산 6번째 PAK이다. 음악방송에서는 'BANG BANG'으로 8관왕, 'BLACKHOLE'(블랙홀)로 1관왕을 더해 총 9관왕을 차지한 바 있다.



아이브는 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM'(쇼 왓 아이 엠)을 서울에서 시작해 아시아, 오세아니아, 북미 주요 도시에서 진행했다. 일본 교세라돔과 도쿄돔을 비롯한 각 지역 공연장에서 공연했고, 북미는 캐나다 토론토, 몬트리올, 밴쿠버를 포함해 8개 도시에서 열었다.



사진 = 스타쉽엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)