베스티, 해체 8년 만에 무슨 일…'연애의조건' 멜론TOP100 뚫었다

2018년 해체한 걸그룹 베스티의 '연애의 조건'이 멜론 TOP100에 진입하며 역주행하고 있다.



'연애의 조건'은 28일 오전 9시 기준 멜론 TOP100 64위까지 올랐다. 2013년 발매된 곡이 13년 만에, 팀이 해체한 지 8년 만에 국내 최대 음원 플랫폼 차트에 들어온 것이다. 애플뮤직 한국 TOP100에서는 7위, 유튜브 뮤직 주간 TOP100에서는 20위를 기록했다. 싱가포르, 베트남, 대만 TOP100에서도 순위권에 들었다.



글로벌 음악 검색 플랫폼 샤잠(Shazam)에서는 한국 차트 1위에 올랐고, 최근 태국과 베트남 차트에서도 1위를 차지했다. 아이튠즈 대만 차트에서는 11위였다. 유튜브 뮤직 누적 스트리밍은 3,300만 회를 넘었고, 뮤직비디오 조회수는 1,930만 회를 넘어섰다.



역주행은 숏폼에서 시작됐다. 유튜브 쇼츠 약 3만 개, 틱톡 약 57만 개, 인스타그램 릴스 약 4만 개의 콘텐츠가 만들어졌다. '연애의 조건'은 이상형의 조건을 솔직하고 재치 있게 풀어낸 가사와 경쾌한 멜로디, 직관적인 후렴구가 특징인 곡이다. 콘텐츠를 접한 누리꾼들은 "지금 들어도 촌스럽지 않고 좋다", "벌써 13년이나 됐다는 게 믿기지 않는다" 등의 반응을 남겼다.



베스티는 2013년 7월 12일 YNB엔터테인먼트 소속으로 데뷔한 4인조 걸그룹이다. 그룹명은 'BEST friend'의 약칭으로, 친한 친구처럼 편안한 그룹이 되겠다는 뜻을 담았다. '두근두근', '연애의 조건', '니가 필요해', 'Hot Baby', 'Excuse Me' 등을 발표했다.



해체 이후 멤버들은 각자의 길을 걸었다. 혜연은 트로트 가수로 변신, 2021년 '내일은 미스트롯2'에 참가해 귀여운 외모로 '트롯다람쥐'라는 별명을 얻었고, 유지는 가수 겸 뮤지컬 배우로 활동하며 뮤지컬 '프리다', '겨울왕국' 등에서 활약했다. 다혜는 팀 탈퇴 이후 유튜브 크리에이터로 변신, 2023년부터 방영된 '환승연애3'에 출연해 큰 주목을 받았고, 해령은 배우로 변신, '한다라'라는 예명으로 활동 중이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)