출퇴근 시간 피해 대중교통 타면 추가 환급…12월까지 연장

▲ 모두의 카드

출퇴근 혼잡시간을 피해 대중교통을 이용하면 교통비를 추가로 돌려주는 '출퇴근 시차시간 인센티브'가 12월까지 연장됩니다.국토교통부 대도시권광역교통위원회는 모두의카드 이용자가 오전 5시 30분∼6시 30분·9∼10시, 오후 4∼5시·7∼8시에 대중교통을 이용할 경우 정률형 환급률을 30% 포인트 추가 적용하는 제도를 12월까지 운영한다고 오늘(28일) 밝혔습니다.정부는 내년에도 시차시간 인센티브를 이어가기 위해 2027년도 정부 예산안에 관련 예산을 반영했습니다.다만 정액형 환급 기준금액을 절반으로 낮춘 '반값 모두의카드'혜택은 당초 계획대로 9월 이용분까지만 적용합니다.위원회는 시차시간 인센티브가 대중교통 수요 분산에도 효과를 냈다고 설명했습니다.추가경정예산 혜택 시행 후 모두의카드 환급자의 전체 시간대 일평균 통행량은 25.4% 증가했지만, 출퇴근 시간대 통행량은 20.7% 늘어 상대적으로 증가 폭이 작았습니다.하루 통행량 중 출퇴근 시간대 비중도 47.7%로 1.9% 포인트 낮아졌습니다.위원회는 올해 추경 예산으로 모두의카드 정액형 환급 기준금액을 50% 인하하고, 출퇴근 혼잡시간 전후에 대중교통을 이용하면 정률형 환급률(20∼53.3%)을 30% 포인트 추가하는 혜택을 시행해 왔습니다.추경 예산으로 혜택을 확대한 이후 모두의카드 이용자 1인당 월평균 환급액은 4만 1천300원으로 시행 전 2만 700원의 약 2배로 늘었습니다.월평균 환급자도 283만 명에서 346만 명으로 22.3% 증가했습니다.한국교통연구원 분석에 따르면 관련 정책 시행 이후 전국 대중교통 분담률은 28.6%로 2.4% 포인트 상승했습니다.(사진=연합뉴스)