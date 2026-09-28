'다이빙 간판' 김수지, 여자 1ｍ 스프링보드 동메달 획득

▲ 동메달을 목에 거는 김수지

한국 다이빙 간판 김수지(울산광역시체육회)가 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 1ｍ 스프링보드에서 동메달을 목에 걸었습니다.김수지는 오늘 오전 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 대회 다이빙 여자 1ｍ 스프링보드 결승에서 1∼5차 시기 합계 245.05점을 받아 3위에 올랐습니다.금메달은 263.05점을 기록한 중국의 린산에게 돌아갔고, 은메달은 254.25점을 얻은 룽이핑(중국)이 차지했습니다.전날 김나현(강원특별자치도청)과 호흡을 맞춰 출전했던 여자 싱크로 3ｍ 스프링보드에서 은메달을 따냈던 김수지는 개인전에서도 메달을 추가하며 이번 대회 두 번째 메달을 수확했습니다.김수지는 난도 2.4의 1차 시기(안으로 1바퀴 반 돌기)에서 39.60점을 기록하며 출발했습니다.이후 2차 시기(앞으로 2바퀴 반 돌기) 53.30점, 3차 시기(뒤로 1바퀴 반 돌기) 47.15점, 4차 시기(반대로 1바퀴 반 돌기) 50.40점을 연달아 획득하며 착실히 점수를 쌓았습니다.이어 마지막 5차 시기(뒤로 1바퀴 반 돌고 1바퀴 반 비틀기)에서 54.60점의 고득점을 뽑아내며 3위 자리를 굳히고 동메달을 확정했습니다.함께 출전한 김나현은 합계 228.40점을 기록해 최종 5위로 경기를 마쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)