[자막뉴스] "남북 충돌은 시간문제" 공개 언급…지뢰 사고 꺼내든 우크라 속내는?

러시아를 지원하기 위해 우크라이나전에 참전한 북한이 실전 경험을 바탕으로 무기를 개량하고 군사력을 강화하고 있다는 우크라이나 측 주장이 나왔습니다.



키릴로 부다노우 우크라이나 대통령실장은 이런 북한의 군사력 증강이 한반도의 긴장을 높이고 있다고 주장했습니다.



우크라이나 매체 RBC-우크라이나 등에 따르면 부다노우 실장은 어제(27일) 공개된 온라인 매체 뉴스포스와의 인터뷰에서 "북한은 우크라이나전에서 얻은 경험을 토대로 자체 무기를 개선하고 있다"고 밝혔습니다.



러시아에 무기와 물자를 공급하고 병력을 파견하는 동시에, 북한 역시 전쟁 경험을 통해 군사력을 강화하고 있다는 겁니다.



부다노우 실장은 북한이 새롭게 도입한 무기 가운데 일부는 러시아제라고 주장했습니다.



특히 북한의 드론 전력을 언급하며 자폭형 공격 드론을 대량 생산할 수 있는 체계를 이미 구축했다고 말했습니다.



그러면서 북한의 군사력 증강이 "한반도에서 실제 전투를 수행할 준비를 하기 위한 것"이라고 주장했습니다.



최근 우리 측 비무장지대에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고도 언급했습니다.



부다노우 실장은 남북 군사분계선 부근에서 또 다른 사건이 발생했다며, 상황이 계속 악화되고 있어 통제하기 어려운 충돌을 촉발할 사건이 발생하는 건 시간문제라고 주장했습니다.



다만 북한이 실제로 한국과의 무력충돌을 준비하고 있다는 구체적인 근거를 제시하지는 않았습니다.



북한의 군사력 강화에 대한 별도의 분석도 나왔습니다.



월스트리트저널은 27일 북한이 우크라이나와 중동 전쟁에서 사용된 드론과 미사일의 동시 공격 전술을 본격적으로 시험하고 있다고 보도했습니다.



북한은 지난 12일 훈련에서 순항미사일과 탄도미사일, 방사포와 무인기 등 네 종류의 무기를 동시에 발사했습니다.



속도와 특성이 다른 다수의 무기를 한꺼번에 투입해 상대의 방공망을 압도하는 이른바 '벌떼 공격' 방식입니다.



북한은 지난 20일에도 극초음속미사일로 추정되는 미사일 두 발을 발사했습니다.



전문가들은 북한이 드론을 기존 미사일 전력과 함께 운용할 경우 한국의 방공망에 부담을 주고 후속 공격의 성공 가능성을 높일 수 있다고 분석했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)