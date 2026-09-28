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손흥민 뛰는 LAFC, 도스 산토스 감독 경질…임시 감독 체제

백운 기자
작성 2026.09.28 10:57 조회수
손흥민 뛰는 LAFC, 도스 산토스 감독 경질…임시 감독 체제
▲ 경질된 도스 산토스 감독

손흥민의 소속팀인 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)가 마크 도스 산토스 감독을 경질했습니다.

구단은 28일(한국 시간) 성명을 통해 도스 산토스 감독과의 결별을 발표하면서 새 감독 물색에 나서는 한편 임시 감독 체제 계획도 곧 확정해 알리겠다고 덧붙였습니다.

산토스 감독은 지난해 12월 스티브 체룬돌로 감독의 후임으로 LAFC 사령탑에 선임됐습니다.

2022년부터 네 시즌 동안 코치로 LAFC에서 일하다 구단의 역대 세 번째 감독으로 지휘봉을 잡았습니다.

LAFC는 산토스 감독 체제에서 부진했습니다.

11승 8무 9패, 승점 41점으로 서부 콘퍼런스 6위에 머물러 있습니다.

손흥민 등 대표팀 차출 선수들이 빠진 가운데 치른 지난 주말 경기에서 FC댈러스에 0대 1로 졌습니다.

존 소링턴 LAFC 단장은 "마크는 수년간 이 구단에 많은 것을 쏟아부었고, 우리는 그의 헌신과 배려, 기여에 감사하다"며 "마크와 그의 가족의 앞날에 행운이 함께하길 바란다"고 밝혔습니다.
 
(사진=AP, 연합뉴스)
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