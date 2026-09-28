4연패 노리는 이민성호, 30일 중국과 준결승 격돌

▲ 25일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 한국과 베트남의 경기. 네 번째 골을 넣은 김명준이 기뻐하고 있다.

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아시안게임 4회 연속 우승을 향해 순항 중인 23세 이하(U-23) 축구 대표팀이 중국과 결승 진출을 놓고 격돌합니다.이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀은 오는 30일 오후 3시부터 일본 오사카 나가이 스타디움에서 중국과 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승전을 펼칩니다.2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방, 2023년 열린 2022 항저우 대회에 이어 아시안게임 남자 축구 4연패에 도전하는 대표팀은 유럽파를 대거 포함해 팀을 꾸려 나선 이번 대회에서도 현재까진 '전승'을 달리며 무난히 4강까지 왔습니다.조별리그에서 카타르를 4대 1로, 사우디아라비아를 2대 0으로 차례로 꺾고 D조 1위에 올랐고, 25일 열린 8강전에서는 베트남을 4대 0으로 제압하고 준결승에 안착했습니다.연승으로 조 1위를 차지한 덕분에 우승을 다툴 만한 팀으로 꼽히는 일본이나 우즈베키스탄과의 조기 대결을 피했고, 준결승에서도 4강에 오른 팀 중 비교적 수월하게 여겨지는 중국과의 대결을 앞뒀습니다.다만 중국도 만만하게만 볼 팀은 아닙니다.이 연령대에서 한국은 중국과의 맞대결에서 2연패 중입니다.지난해 3월 정식 감독 없이 U-22 대표팀이 나선 옌청 국제 친선대회에서 0대 1로 패했고, 이민성 감독 선임 이후 참가한 지난해 11월 중국 판다컵에선 0대 2로 졌습니다.이 감독에게 이번 중국전은 결승 진출에 설욕전도 걸려 있는 셈입니다.이 감독은 26일 중국과 태국의 8강전을 현장에서 지켜보며 필승 전략을 구상했습니다.중국은 이번 대회에선 조별리그 B조에서 1승 2무를 따내 1위에 올랐습니다.북한을 2대 1로 꺾었고, 이란, 아랍에미리트(UAE)와는 0대 0으로 비겼습니다.8강전에선 태국을 3대 0으로 제압, 아시안게임 남자 축구가 U-23 연령대로 치러지기 시작한 2002년 대회 이후엔 처음으로 4강에 진입했습니다.1997년생 와일드카드(24세 이상 선수) 공격수 장위닝이 중국 내에선 가장 많은 2골을 기록 중입니다.우리 대표팀에선 나란히 3골로 득점 선두를 달리는 엄지성(스완지시티)과 김명준(헹크), 소속팀 사정으로 21일 합류한 뒤 25일 8강전에서 멀티 골을 폭발한 이영준(그라스호퍼) 등이 선봉에 설 것으로 기대됩니다.8년 만에 4강에 복귀한 여자 축구 대표팀의 도전도 이어집니다.신상우 감독이 지휘하는 여자 대표팀은 29일 오후 7시 30분부터 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 일본과 준결승전을 치릅니다.사상 첫 아시안게임 여자 축구 결승 진출을 꿈꾸는 대표팀은 조별리그에서 미얀마(5대 0), 방글라데시(8대 0)를 연이어 완파했고, 강적 북한과도 1대 1로 비기며 선전을 이어오고 있습니다.다음 상대인 일본은 자카르타, 항저우 대회 연속 우승을 달성한 우승 후보입니다.역대 여자 국가대표팀 맞대결에서도 한국이 4승 12무 20패로 크게 밀리며, 2015년 8월 동아시아축구연맹(EAFF) 동아시안컵 대결(2대 1) 이후엔 승리가 없습니다.일본은 이번 대회에서도 조별리그에서 무려 '20득점·무실점'으로 대만, 베트남, 태국을 연이어 완파하며 3연승을 질주했고, 8강전에선 필리핀을 4대 0으로 꺾었습니다.6골로 현재 득점 1위인 다카라다 사오리, 5골을 터뜨린 가미야 지이나 등이 우리로선 경계 대상입니다.우리 대표팀도 5골을 넣은 미드필더 김민지(서울시청)와 4골을 폭발한 최유리, 3골을 기록한 '신성' 윤수정(이상 수원FC 위민) 등이 고르게 활약하고 있어서 이번만큼은 호락호락하게 물러서지는 않을 것으로 보입니다.29일 한일전에 앞서서 오후 3시에는 같은 경기장에서 북한과 중국의 준결승전이 열립니다.한국과 북한 모두 준결승전에서 승리한다면 2일 결승전에서 다시 남북 대결이 펼쳐지게 됩니다.(사진=연합뉴스)