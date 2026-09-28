리사, K팝 솔로 최초 VMA '베스트 팝'…트로피 들고 눈물 "놀라운 상 감사"

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그룹 블랙핑크 리사가 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에서 '베스트 팝' 부문을 수상하며 감격의 눈물을 흘렸다.리사는 27일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 피콕 시어터에서 열린 '2026 MTV VMA'에서 솔로 곡 '드림'(Dream)으로 '베스트 팝' 부문 수상자로 호명됐다. 첫 K팝 솔로 아티스트이자 첫 K팝 여성 아티스트의 수상기록을 세운 것.자신의 이름이 불리자 리사는 울컥한 모습을 보였고, 무대에서 트로피를 받은 뒤 눈물을 흘렸다.그는 "모두 정말 감사하다. 이 놀라운 상을 주셔서 고맙다"고 말했다. 이어 "이 노래를 만드는 데 도움을 준 분들 정말 감사하고, 영감을 주셔서 고맙다"고 전했다. 이어 리사는 태국어로 직접 팬들에게 감사 인사를 전했다.'드림'은 일본 배우 사카구치 켄타로(坂口健太郎)와 협업한 싱글이다. '베스트 팝' 부문에는 올해 시상식에서 각각 11개, 9개, 8개 부문 후보에 오른 테일러 스위프트, 사브리나 카펜터, 아리아나 그란데와 올리비아 로드리고 등 영미권 팝스타들이 이름을 올렸다. 이 부문은 2020년 방탄소년단(BTS)이 그룹으로 수상한 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)