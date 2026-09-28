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아시안게임 야구장에 '욱일기 반입 금지' 안내판…하루 만에 철거

유덕기 기자
작성 2026.09.28 10:19 조회수
아시안게임 야구 경기장 입구에 설치된 욱일기 반입 금지 안내판
▲ 아시안게임 야구 경기장 입구에 설치된 욱일기 반입 금지 안내판

2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 경기장 입구에 아시안게임 조직위원회가 설치한 일본의 욱일기 반입을 금지한다는 내용의 공식 안내판이 설치됐다가 하루 만에 철거된 것으로 알려졌습니다.

서경덕 성신여대 교수는 오늘(28일) SNS를 통해 공개한 사진과 타이완 매체 보도에 따르면 지난 26일 일본 아이치현의 한 야구장 입구에 욱일기와 타이완의 청천백일기 이미지와 함께 '위 깃발은 반입할 수 없다'는 내용의 문구가 일본어, 영어, 중국어로 적힌 안내판이 설치됐습니다.

이날 이곳에서는 타이완과 일본의 경기가 진행됐습니다.

이 안내판은 다음날 철거됐습니다.

아시안게임 공식 홈페이지에서 안내판 철거 배경에 대한 내용은 확인되지 않았습니다.

서 교수는 "아무리 하루 만에 사라졌다고는 하지만 아시안게임 공식 안내판에 '욱일기 반입 금지'가 쓰여 있었다는 것은 큰 의미가 있다"며 "향후 국제 스포츠 대회에서 욱일기 응원을 막을 수 있는 좋은 선례로 활용할 수 있다"고 주장했습니다.

앞서 서 교수는 지난 19일에도 아시안게임 개막을 앞두고 현장에서 욱일기 응원이 포착될 경우 제보해 달라고 요청한 바 있습니다.

(사진=서경덕 성신여대 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
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