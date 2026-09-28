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[현장영상] "사별했는데 벌써 다른 남자?" 기둥에 묶더니…'도덕 경찰' 탈을 쓴 범죄에 '경악'

작성 2026.09.28 16:35 조회수
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인도에서 스스로 '도덕 경찰'이라고 칭하는 이들이 폭력과 성추행 등 범죄까지 저지르면서 사회적 문제가 되고 있습니다.

자신들이 생각하는 도덕이나 사회 규범을 이유로 다른 사람의 연애나 복장, 행동 등에 간섭하고 사적으로 제재하고 있는데요.

인도 당국은 자칭 도덕 경찰의 사적 제재를 명백한 불법으로 규정하고 있으며, 일부 지역에서는 전담 대응 조직까지 만들어 단속하고 있습니다.

하지만 여전히 자신들의 행동을 '도덕을 지키기 위한 것'이라 주장하는 사람들도 있어 논란은 계속되는 상황입니다.

(취재 : 정경우, 구성 : 양현이, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 육도현, 제작 : 모닝와이드 3부)
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