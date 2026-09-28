한국소비자원 "여름휴가철, 여행·숙박 관련 소비자상담 증가"

▲ 한국소비자원

한국소비자원과 한국소비자단체협의회는 지난 8월 1372소비자상담센터에 들어온 소비자 상담을 분석한 결과, 여행·숙박 관련 상담이 늘었다고 오늘(28일) 밝혔습니다.지난달 접수된 소비자 상담은 총 5만 1천443건으로 전월 대비 6.6%(3천648건) 감소했습니다.7월 대비 상담 증가 폭이 가장 큰 품목은 국외여행(83.0%)이었으며, '각종 식품류'(26.9%), '호텔·펜션'(24.1%), '다이어트식품'(13.0%), '기타 이동통신'(12.9%)이 뒤를 이었습니다.국외여행 상품을 판매하던 한 여행사가 영업을 중단하면서 일방적으로 여행을 취소하거나 환불을 늦게 해 상담이 급증했습니다.여름철인 만큼 냉동·신선식품 배송 관련 피해 보상 요구도 늘었습니다.호텔·펜션 예약을 취소할 때 과도한 위약금을 청구하거나 위생·시설 상태가 사전 안내와 다르다는 불만도 많이 들어왔습니다.8월 소비자 상담이 가장 많았던 품목은 '항공여객운송서비스'였고, 다음으로 '에어컨', '헬스장'이 뒤를 이었습니다.소비자 피해가 발생할 경우, 거래내역·증빙서류 등을 갖춰 1372소비자상담센터 또는 소비자24를 통해 상담을 신청하면 됩니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)