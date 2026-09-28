LH, 공공주택 공사비 산정 방식 변경…2030년까지 4천억 원 절감

▲ 한국토지주택공사(LH)

이미지 확대하기

한국토지주택공사(LH)는 공공주택 공사비 산정 방식을 대폭 개선해 올해 하반기 451억 원, 2030년까지 연평균 1천억 원의 공사비를 절감할 계획이라고 오늘(28일) 밝혔습니다.LH는 공공주택 건설 물량 목표가 지속해서 증가하는 반면, 자재·인건비 상승 등으로 사업비 부담은 커지고 있어 사업비용 절감을 위한 다각적인 제도개선 방안을 모색해 왔습니다.이에 LH는 올해 설계 단계에서부터 공사비 산정방식을 합리적으로 개편해 불필요한 비용 상승 요인을 줄일 수 있도록 표준시장단가 적용방식을 개선했습니다.기존에는 표준품셈으로 산정한 단가와 표준시장단가를 비교해 그중 낮은 단가를 설계단가로 적용했다면, 앞으로는 예상 계약단가와 표준시장단가를 비교해 더 낮은 쪽이 설계단가로 채택되도록 기준을 변경해 사업비 절감을 추진합니다.LH는 이 경우 입찰 과정에서 가격 경쟁력을 갖춘 업체의 참여 기회가 확대돼 실제 계약단가도 낮출 수 있다고 설명했습니다.표준시장단가를 적용할 수 있는 품목과 범위도 확대합니다.기존에는 표준일위대가(표준품셈 기반의 공사 항목별 단가표) 중 표준시장단가와 비교가 가능한 일부 항목에만 표준시장단가가 적용됐으나 앞으로는 지구별 특수일위대가까지 비교 대상을 확대 적용합니다.LH는 이러한 개선 사항을 올해 하반기 발주(34개 블록, 1만 9천677호) 물량에 우선 적용한 결과 451억 원의 사업비 절감을 확인했으며, 오는 2030년까지 누적 약 4천억 원(3천977억 원)의 사업비 절감이 가능할 것으로 내다봤습니다.LH 관계자는 "앞으로도 표준시장단가 적용 품목을 지속적으로 확대하고 산정 방식을 고도화해 적정 예산을 확보하고, 절감된 재원을 공공주택 공급 확대에 적극 활용할 계획"이라고 말했습니다.(사진=LH 제공, 연합뉴스)