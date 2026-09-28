스타트업 종사자 76% "주 52시간제 유연하게 개편해야"

▲ 코리아스타트업포럼

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스타트업 종사자 10명 가운데 7명은 현행 주 52시간 근로제를 유연하게 개편할 필요가 있다고 생각하는 것으로 나타났습니다.코리아스타트업포럼(코스포)은 지난달 13∼26일 스타트업 대표·C레벨 173명과 일반 직원 151명 등 324명을 대상으로 온라인 설문조사를 진행한 결과 이같이 나타났다고 오늘(28일) 밝혔습니다.조사 결과에 따르면 전체 응답자의 76%가 주 52시간 제도를 "유연하게 개편해야 한다"고 답했습니다.직급별로는 대표·C레벨의 92.2%, 일반 직원의 61.3%가 개편 필요성에 찬성표를 던져 양측 모두 과반을 웃돌았습니다.현행 유지를 택한 비율은 일반 직원이 38.7%, 대표·C레벨이 7.8%로 집계됐습니다.스타트업 특유의 업무 집중도 역시 두드러졌습니다.전체 응답자의 73.1%는 최근 1년 사이 특정 시기에 주 52시간에 달하는 한계 근로를 경험한 적이 있다고 밝혔습니다.특정 시기 업무가 몰린 이유로는 제품·서비스 출시 마감(56.4%)과 연구개발(R&D) 집중(16.9%)이 73.3%를 차지했습니다.주 52시간제가 경영에 미친 영향에 대해 대표·C레벨의 75.1%는 "실질적인 영향을 받았다"고 답했습니다.구체적인 사례(복수 응답 등)로는 '대표·임원이 직접 초과 업무 수행'(35.8%)이 가장 많았고, '납기·출시 일정 지연'(17.9%), '추가 인력 채용 대응'(16.2%)이 뒤를 이었습니다.비상시 활용하도록 도입된 특별연장근로 인가제도는 현장에서 사실상 작동하지 않는 것으로 집계됐습니다.인가 신청 주체인 대표·C레벨 응답자 중 72.3%가 제도 자체를 모른다고 답했고 제도를 알고 있는 27.7%(48명) 가운데서도 실제 이를 활용해 본 경험은 전무(0%)했습니다.김재원 코스포 의장은 "스타트업의 업무 특성과 구성원 상황에 맞게 근로시간을 보다 유연하게 운영할 수 있도록 자율성을 확대하는 것이 핵심"이라며 "제도 개선은 더 오래 일하게 하려는 것이 아니라 일하는 시간과 방식을 주도적으로 선택하되 필요한 보호장치를 갖추는 방향이어야 한다"고 강조했습니다.코스포는 이번 조사 결과를 담은 보고서를 관계 부처와 국회에 전달하고 제도 개편 논의에 현장 의견을 적극 개진할 계획입니다.(사진=코리아스타트업포럼 제공, 연합뉴스)