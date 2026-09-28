우즈, 일본 원폭 소재 영화 출연설 직접 해명…"대본 받고 이미 고사 했는데"

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가수 우즈(본명 조승연)가 일본 히로시마 원자폭탄을 시대적 배경으로 한 일본 영화에 출연한다는 보도에 대해 사실이 아니라고 직접 해명했다.우즈는 27일 오후 라이브 방송을 통해 전날 보도된 한일 합작 영화 '다마코' 출연 예정 기사에 대해 사실이 아니라고 선을 그었다. 앞서 한 매체는 우즈가 배우 심은경, 안도 사쿠라 등과 함께 이 작품에 출연한다고 보도했다.이 작품은 1945년 일본 히로시마에 떨어진 원자폭탄으로 부모를 잃은 소년이 재일 조선인을 따라 한국에 오고, 이후 6·25전쟁을 겪는 이야기를 다루는 것으로 알려졌다. 보도 이후 온라인에서는 작품 소재를 둘러싼 비판 여론이 일었다.라이브 방송에서 우즈는 "대본을 받은 뒤 내용을 인지하고 소속사에 신중하게 의견을 전했으며, 고민 끝에 출연을 고사한 상태에서 보도가 나왔다."면서 바로 입장을 내지 못한 이유는 "전날 공연 일정이 있었고 이렇게까지 불거질지 몰랐다."고 해명했다.또 팬들을 향해서 "걱정하지 말아 달라. 계속 신중하게 생각하고 고민하고 많이 알려고 노력하면서 모든 일들을 진행하려고 한다."며 영화 고사와 관련해서 오해가 없길 바란다는 뜻을 다시 한번 밝혔다.우즈는 배우 조승연으로서 하반기 크랭크인을 목표로 영화 '남벌'(감독 이모개)에 캐스팅됐다. '남벌'은 조선 초 능력도 계급도 제각각인 9인의 무사가 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하는 하드보일드 무협 액션이다. 조승연은 백발백중의 궁수 '첫놈' 역을 맡았다. 또 오는 10월 31일과 11월 1일 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 월드 투어 앙코르 콘서트 '2026 WOODZ WORLD TOUR Archive. 1 : Completed'를 연다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)