"교도소 가고 싶다" 추석날 잇따라…흉기에 망치 들더니

추석날 "교도소에 다시 가고 싶다"며 강력범죄를 저지른 전과자들이 잇따라 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 용인동부경찰서는 특수협박 등 혐의로 50대 남성 A 씨를, 주거 침입 혐의로 30대 남성 B 씨를 각각 구속했습니다.



A 씨는 추석 당일인 지난 25일 오후 5시 4분쯤 용인시 기흥구의 한 식당에 흉기와 망치를 양손에 들고 들어가 40대 여성 업주를 위협한 혐의를 받고 있습니다.



당시 식당에는 다른 손님이 없었으며, 홀로 있던 업주는 흉기를 든 A 씨를 보고 곧바로 112에 신고했습니다.



A 씨는 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.



A 씨는 다른 범죄로 교도소에서 복역한 뒤 출소해 누범 기간 중 범행한 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 "출소 후 마땅히 갈 곳도 없고, 일도 풀리지 않아 다시 교도소에 가고 싶어 범행했다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.



같은 날 오전 4시 54분쯤에는 용인의 한 타운하우스에 침입한 B 씨가 경찰에 붙잡혔습니다.



B 씨는 잠기지 않은 1층 베란다 문을 통해 집 안으로 들어가 3층까지 올라간 것으로 파악됐습니다.



하지만 인기척에 잠이 깬 20대 여성 거주자와 마주치자 그대로 달아났습니다.



피해자는 명절을 맞아 부모님이 고향에 내려간 사이 홀로 집에 머물고 있었으며, 화장실로 피신한 뒤 경찰에 신고했습니다.



출동한 경찰은 주택에서 600여m 떨어진 곳을 배회하던 B 씨를 발견해 긴급체포했습니다.



B 씨 역시 같은 범죄인 주거 침입으로 실형을 복역하고 최근 출소한 것으로 전해졌습니다.



B 씨는 경찰 조사에서 "지낼 곳이 없어 쉴 곳을 찾다가 범행했다"며 "교도소에 가고 싶다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.