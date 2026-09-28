전인지, LPGA 아칸소 대회 공동 2위…우승은 니시무라

▲ 전인지

전인지가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 월마트 NW 아칸소 챔피언십(총상금 300만 달러)에서 공동 2위를 차지했습니다.전인지는 오늘(28일, 한국 시간) 미국 아칸소주 로저스의 피너클 컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 최종일 3라운드에서 버디 7개에 보기는 1개로 막고 6언더파 65타를 작성했습니다.최종 합계 16언더파 197타를 기록한 전인지는 이와이 아키(일본), 짠네티 완나센(태국) 등과 함께 공동 2위로 대회를 끝내 메이저 대회인 US 오픈에서 4위를 차지한 이후 이번 시즌 최고 성적을 냈습니다.LPGA 투어에서 통산 4승을 올린 전인지는 2022년 KPMG 여자 PGA 챔피언십 이후 승수를 보태지 못하고 있습니다.일본의 니시무라 유나는 마지막 날 5언더파 66타를 기록, 최종 합계 21언더파 192타로 2023년 LPGA 무대 데뷔 이후 생애 첫 우승을 차지하며 우승 상금 45만 달러(약 6억 1천만 원)를 차지했습니다.이틀 연속 63타를 쳐 5타 차 선두로 최종 라운드에 나선 니시무라는 전반에 이븐파 36타에 그쳐 주춤했지만 후반에 한 차례 이글을 포함해 5타를 줄여 우승을 완성했습니다.공동 5위로 3라운드에 나선 전인지는 1∼2번 홀 연속 버디로 기분 좋게 출발한 뒤 3번 홀(파3) 보기로 아쉬움을 남겼지만 7번 홀(파5)과 9번 홀(파4)에서 징검다리 버디를 낚고 전반에 3타를 줄였습니다.전인지는 후반에 3타를 더 줄여 공동 2위로 대회를 끝내고 상금 21만 2천764달러를 받았습니다.임진희(14언더파 199타)가 공동 8위를 차지했고, 양희영과 김아림(12언더파 201타)이 공동 15위, 황유민(11언더파 202타)이 공동 22위, 이소미(8언더파 205타)가 공동 34위에 이름을 올렸습니다.(사진=게티이미지)