뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"영유아 2명 중 1명, 만 2세 전에 스마트폰 사용 시작"

박세용 기자
작성 2026.09.28 08:56 조회수
"영유아 2명 중 1명, 만 2세 전에 스마트폰 사용 시작"
▲ 아이 스마트폰 사용

영유아 2명 중 1명은 만 2세가 되기 전에 스마트폰 사용을 시작한다는 조사 결과가 나왔습니다.

국립정신건강센터에 따르면 2∼5세 영유아 400명의 부모를 대상으로 아이의 스마트폰 사용 시작 연령을 조사한 결과, 생후 12∼23개월이라는 응답이 37.2%로 가장 많았습니다.

이어 생후 24∼35개월 26.7%, 생후 0∼11개월 13.8%, 생후 36∼47개월 12.4%, 생후 48∼59개월 13.0% 순이었습니다.

만 2세가 되기 전인 생후 0∼11개월과 생후 12∼23개월에 스마트폰 사용을 시작한 영유아가 전체의 51.0%로 절반이 넘었습니다.

아동의 스마트폰 사용 시간은 주중에는 1시간 미만이 56.8%, 사용 안 함이 32.7%, 1∼3시간 미만이 9.5%였습니다.

주말 사용 시간은 1시간 미만이라는 응답이 54.9%로 주중과 비슷했으나, 1∼3시간 미만이 22.6%로 크게 뛰면서 훨씬 길어지는 경향을 보였습니다.

영유아의 스마트폰 사용은 가급적 지양해야 한다는 게 전문가들의 공통된 의견입니다.

세계보건기구(WHO)는 2019년 발표한 지침에서 2세 미만 영유아의 경우 TV 시청이나 스마트폰 사용 등 스크린 노출을 피하고, 2∼4세 아동은 하루 1시간 이내로 제한하라고 권고하고 있습니다.

 
영유아 스마트폰 사용실태

(사진=연합뉴스TV 캡처, 국립정신건강센터 정신건강연구소에서 발간하는 정신건강 연구정보지 갈무리, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지