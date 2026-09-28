"영유아 2명 중 1명, 만 2세 전에 스마트폰 사용 시작"

▲ 아이 스마트폰 사용

이미지 확대하기

영유아 2명 중 1명은 만 2세가 되기 전에 스마트폰 사용을 시작한다는 조사 결과가 나왔습니다.국립정신건강센터에 따르면 2∼5세 영유아 400명의 부모를 대상으로 아이의 스마트폰 사용 시작 연령을 조사한 결과, 생후 12∼23개월이라는 응답이 37.2%로 가장 많았습니다.이어 생후 24∼35개월 26.7%, 생후 0∼11개월 13.8%, 생후 36∼47개월 12.4%, 생후 48∼59개월 13.0% 순이었습니다.만 2세가 되기 전인 생후 0∼11개월과 생후 12∼23개월에 스마트폰 사용을 시작한 영유아가 전체의 51.0%로 절반이 넘었습니다.아동의 스마트폰 사용 시간은 주중에는 1시간 미만이 56.8%, 사용 안 함이 32.7%, 1∼3시간 미만이 9.5%였습니다.주말 사용 시간은 1시간 미만이라는 응답이 54.9%로 주중과 비슷했으나, 1∼3시간 미만이 22.6%로 크게 뛰면서 훨씬 길어지는 경향을 보였습니다.영유아의 스마트폰 사용은 가급적 지양해야 한다는 게 전문가들의 공통된 의견입니다.세계보건기구(WHO)는 2019년 발표한 지침에서 2세 미만 영유아의 경우 TV 시청이나 스마트폰 사용 등 스크린 노출을 피하고, 2∼4세 아동은 하루 1시간 이내로 제한하라고 권고하고 있습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 국립정신건강센터 정신건강연구소에서 발간하는 정신건강 연구정보지 갈무리, 연합뉴스)