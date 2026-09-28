결혼 시작부터 빚더미…신혼부부 대출 중간값 8년 새 130% 증가

▲ 서울의 한 부동산 모습

결혼한 지 5년 이내인 초혼 신혼부부의 대출액 중간값이 8년 새 130% 증가한 것으로 분석됐습니다.특히 3억 원 이상 비중이 늘어났으며, 집 있는 신혼부부에서 고액 대출 비중이 높아 '영끌' 매수에 따른 영향이라는 분석이 나옵니다.오늘(28일) 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 초혼 신혼부부의 대출잔액 중앙값은 2024년 기준 1억 7천900만 원으로 집계됐습니다.이는 전년보다 5.0% 늘어난 수준입니다.관련 통계 집계가 시작된 2016년(7천778만 원)과 비교하면 130.1% 증가했습니다.대출잔액은 제1, 2금융권에서 받은 가계대출과 개인사업자의 기업 대출이 포함됩니다.중앙값은 대출잔액이 있는 부부를 대상으로 대출잔액의 값을 크기순으로 나열했을 때 중앙에 위치하는 값을 말합니다.대출잔액 중앙값은 2017년 9천만 원, 2018년 1억 원으로 늘었고, 이후 부동산 경기 상승세와 함께 2021년 1억 5천만 원을 넘어 2022년 1억 6천만 원대를 기록했고 2023년(1억 7천51만 원)으로 1억 7천만 원대로 올라섰습니다.지난해와 올해 들어 집값과 전세 가격 상승이 잇따르고 결혼 시장 관련 비용도 꾸준히 늘어나며 대출잔액 중앙값은 한층 높아졌을 것으로 보입니다.대출잔액 구간별로 살펴보면 3억 원 이상의 대출 비중이 큰 폭으로 증가하며 고액 대출 쏠림 현상이 나타났습니다.3억 원 이상 대출 비중은 2016년 5.3%에서 2024년 24.0%로 4배 이상으로 늘었습니다.반면 1천만 원 미만 소액 대출 비중은 같은 기간 8.8%에서 4.6%로 줄었고, 1천만∼3천만 원 미만 비중도 14.7%에서 5.7%로 크게 낮아졌습니다.3천만∼5천만 원 미만 비중도 12.1%에서 5.6%로 축소됐습니다.소액 대출은 줄고 고액 대출로 무게 중심이 옮겨간 모습입니다.주택 보유 여부에 따른 차이도 컸습니다.2024년 기준 주택을 소유한 초혼 신혼부부의 3억 원 이상 대출 비중은 33.2%로, 주택 미소유(16.7%)보다 2배 가까이 높았습니다.주택 소유 부부의 대출액 중앙값도 2024년 2억 2천824만 원으로, 주택 미소유 부부(1억 4천160만 원)보다 8천664만 원 많았습니다.주택 소유 부부의 대출잔액 중앙값은 2016년 1억 1천200만 원에서 8년 새 두 배 수준으로 뛰었습니다.여기엔 신혼부부가 보유한 주택 가액이 높아진 영향이 있는 것으로 보입니다.서울 거주 유주택 신혼부부의 경우 보유 주택 공시가격 총액이 6억 원을 초과하는 비율이 2015년 5.9%에서 2024년 31.4%로 뛰었습니다.맞벌이와 외벌이 부부간 차이도 나타났습니다.맞벌이 부부의 대출액 중앙값은 2024년 1억 9천800만 원으로 외벌이(1억 5천787만 원)보다 4천만 원 이상 많았습니다.3억 원 이상 고액 대출 비중 역시 맞벌이가 28.0%로 외벌이(18.8%)보다 높아, 소득이 안정적인 맞벌이 가구에서 대출 규모를 더 키우는 경향이 나타났습니다.자녀 유무에 따른 차이도 있습니다.자녀가 있는 신혼부부의 대출잔액 중앙값(1억 8천826만 원)이 무자녀 부부(1억 6천950만 원)보다 많았고, 3억 원 이상 비중도 유자녀(26.8%)가 무자녀(21.1%)를 앞섰습니다.자녀 양육비용과 함께 주거 규모를 넓히면서 대출 부담도 함께 커졌다는 해석이 나옵니다.앞으로 금리 인상 기조가 이어지며 중장년층보다 상대적으로 소득이 적고 자산 축적 기간이 짧은 신혼부부의 이자 상환 능력에 '적신호'가 켜질 수 있다는 우려도 나옵니다.한국은행이 7월과 8월 연속 인상하며 기준금리는 3.0%까지 높아졌습니다.올해 8월 신규 취급액 기준 코픽스는 전월과 같은 연 3.18% 수준으로, 올해 4∼7월 넉 달째 올라 2024년 12월(3.22%) 이후 1년 7개월 만에 최고 수준을 기록한 상황입니다.(사진=연합뉴스)